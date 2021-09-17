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酒後睡學姐家　男大生忍不住硬上！噁男逞慾下場曝

▲桃園市王姓男子佯稱幫同事女友找工作，卻趁機兩度硬上性侵得逞，事後王男逼迫私下和解，遭地院重判。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲阿義硬上學姊遭判處3年2月徒刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

花蓮一名男大生阿義（化名）去年5月22日凌晨和友人在卡拉OK飲酒，到清晨4時許自行前往學姊家中敲門，學姊擔心阿義酒醉無法自行返回住處，便同意讓他留宿。沒想到阿義不顧學姊反抗，強脫其衣褲性侵得逞，事後還說是兩人合意性交。法官依強制性交罪判處阿義3年2月。

根據判決書內容，阿義和學姊當天參加同一場聚會，學姊不勝酒力先由另名友人送回家，到家不久後發現阿義打了很多通電話，後來才知道他在住處1樓，學姊下樓查看發現阿義已經睡著，擔心他喝醉無法回到住處，便同意讓他留宿一晚。

學姊指控，她背對阿義睡在同張床上，阿義先是摸她肩膀試探，被甩開後又直接觸碰胸部，接著強行將她轉向正面，並將她的衣服、褲子脫掉，隨後她用手推開並大哭，阿義仍繼續性行為，直到她哭得更大聲、身體扭動幅度變大才停止。

阿義則辯稱，學姊被觸碰肩膀時沒有甩開，脫下褲子也都沒有反應，後來學姊開始大哭就停止動作，認為兩人是合意性交。

陪同學姊驗傷的友人表示，當天學姊都在哭，事後碰到阿義時激動的問「為什麼要這樣」，後來因為情緒不穩、食慾不振，也到身心科就醫。

法官認為，阿義無法控制自身行為，放縱慾望讓無辜的學姐受害，此犯罪情狀無顯可憫恕之處，判處阿義有期徒刑3年2月，全案可上訴。

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