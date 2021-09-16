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Google紀念羅曼菲66歲冥誕　舞姿化為雕像「旋的冥想」佇立荷花池

▲▼羅曼菲生前舞姿。（圖／劉振祥攝，雲門提供）

▲台灣傳奇舞星羅曼菲66歲冥誕，生前舞姿化為永恆影像。（圖／劉振祥攝，雲門提供）

記者林育綾／綜合報導

Google首頁今（16）日紀念羅曼菲66歲冥誕，她是台灣傳奇的舞蹈家、編舞家，曾任雲門舞集2藝術總監、藝術學院舞蹈系主任等，一生為舞奉獻。而她的舞姿也化成雕像「旋的冥想」，由雕塑家林健成製作，一尊位於宜蘭縣政府文化局宜蘭演藝廳，另一尊則位於淡水雲門劇場的荷花池中永恆翩舞。

▲▼Google首頁紀念羅曼菲66歲冥誕。（圖／翻攝自Google）

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▲Google首頁紀念羅曼菲66歲冥誕。（圖／翻攝自Google）

點開今日Google首頁，可見到圖像一名女子和背後翩翩舞姿，是為了紀念台灣知名舞者羅曼菲66歲冥誕。羅曼菲生於1955年9月16日，5歲起開始學舞，長大後雖非科班出生，卻2度前往美國，在2個不同的舞團習舞，30歲時拿下紐約大學舞蹈碩士學位，同年也開始任教國立藝術學院（今國立台北藝術大學）舞蹈系，後來更擔任舞蹈系主任、研究所所長，創辦該校舞蹈系七年一貫制。

羅曼菲在1994年時，與雲門第一代舞者吳素君、鄭淑姬、葉台竹共同創立了「台北越界舞團」。1999年更獲頒第22屆吳三連藝術獎；同年雲門舞集2成立，受到雲門舞集創辦人林懷民的賞識，獲邀任藝術總監，2000年更獲得國家文化藝術基金會文藝獎舞蹈類獎。

▲▼羅曼菲生前舞姿。（圖／劉振祥攝，雲門提供）

▲羅曼菲生前舞姿。（圖／劉振祥攝，雲門提供）

她在雲門從配角一路跳到成為《白蛇傳》的主角，生平重要舞作還包括在雲門的獨舞《輓歌》、香港編舞家黎海寧的《傳說》、《女人心事》、《愛玲說》，以及她的作品《羽化》、《天空之城》、《心之安放》、《蝕》、《蘆葦地帶》、《沉香屑》等。

直到2001年，羅曼菲46歲時被檢測出罹患肺腺炎，已第3期，病情一度獲得控制，而在2006年3月24日清晨4時，病逝於台北市的和信醫院，享年51歲。

▲▼淡水雲門劇場，羅曼菲雕像「旋的冥想」。（圖／記者林育綾攝）

▲羅曼菲舞姿化成雕像「旋的冥想」，永恆翩舞在淡水雲門劇場的荷花池中。（圖／記者林育綾攝）

為了紀念羅曼菲，打造了2座青銅雕像「旋的冥想」由雕塑家林健成製作，是她在知名舞作《輓歌》當中獨舞得舞姿，而該舞作是林懷民為她編的獨舞，雕像共有2尊，一尊位於宜蘭縣政府文化局宜蘭演藝廳，另一尊則位於淡水雲門劇場的荷花池中，永恆翩翩飛舞。

▲▼陳懷恩耗時三年執導紀錄片《曼菲》。（圖／翻攝自Friday影音）

▲陳懷恩耗時三年執導紀錄片《曼菲》。（圖／翻攝自Friday影音）

此外，導演陳懷恩耗時3年，執導拍攝紀錄片《曼菲》在2017年上映，是同年台北電影節閉幕片。這部片紀錄現代舞藝術家羅曼菲的生命輓歌，溫柔獻上專屬曼菲的情詩，「這是一個充滿思念的故事，帶著大家走過一位好舞者、好朋友、好老師──羅曼菲的一生。」

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