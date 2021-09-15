29歲男偷拍小吃店老闆娘上廁所！手機「就藏在盆栽後面」

▲阿武將手機藏在盆栽後方，以此方式偷拍老闆娘如廁。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿武」（化名）日前在新北市某間小吃店內，偷偷將手機放在廁所裡的盆栽附近，並打開錄影功能，想以此方式偷拍小吃店老闆娘上廁所，而誇張的行徑被老闆娘發現之後，立馬報警處理。對此，法院審理後，判處阿武拘役20日，得易科罰金。

判決指出，越南籍的阿武今年5月某日下午，將手機偷偷放到到某間越南小吃店的廁所盆栽後方，還故意找了一個隱蔽的角度將手機藏好，之後就開啟手機錄影功能，想以此方式偷偷拍下小吃店老闆娘如廁的影像。誇張的行徑被老闆娘揭穿後，嚇得趕忙報警處理。對此，阿武被捕後對於自己的犯行坦承不諱，且又有證人之證述、竊錄影像檔案、竊錄影像翻拍等證據足以佐證，因此阿武的犯嫌堪以認定。

法官認為，阿武為了滿足個人慾望，就無故以手機竊錄老闆娘如廁的非公開活動，此舉不僅造成對方內心留下難以抹滅之陰影、傷害，且阿武視他人隱私為無物，所為實不可取，在兼衡其素行、犯罪動機、犯罪目的、犯罪手段、智識程度、家庭經濟狀況、犯後態度等一切情狀之後，依犯無故竊錄他人非公開活動罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。