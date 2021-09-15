陳菊：人權會將設立「獨立監測機制」　落實人權公約

▲監察院國家人權委員會，說明我國身心障礙者權利公約第2次國家報告獨立評估意見。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

受新冠肺炎影響，台灣於5月中旬升級為三級警戒，許多公司改為居家辦公，然而卻導致身心障礙者的就業、就醫、就學等受到影響。監察院人權委員會15日召開記者會，主委陳菊宣示，人權會將進一步確立公約第33條要求的獨立監測機制，建立與政府機關、身心障礙團體長期合作模式，共同促進身心障礙者權利公約在台灣落實。

陳菊、人權會委員王榮璋與王幼玲15日召開記者會，說明身心障礙者權利公約（CRPD）第2次國家報告獨立評估意見。陳菊於致詞時提及，在撰寫獨立評估意見報告前，人權會已有透過辦理座談會、焦點團體等不同方式，總共搜集105位來自各縣市團體代表、39位障礙者跟專業工作者意見，此份報告除了是人權會全體委員共同意見，也是對於身心障礙團體代表所提出的各項問題具體回應。

陳菊指出，受疫情影響，導致原本安排的座談會無法如期辦理，至少晚了2個月左右，使人權會格外重視疫情對身心障礙者造成的衝擊，決定以專章呈現身心障礙者在疫情期間遇到的各個層面問題。

陳菊提到，在配套措施不足之下，許多障礙者跟障礙者家屬造成很大壓力，例如部分公司採用居家辦公，降低員工感染機會風險，但聽障者無法透過網路參與公司視訊會議討論，而手語翻譯員也無法到家提供服務，種種問題使國家人權委員會於5月31日嚴肅發表聲明，函請行政院督促相關機關，務必重視跟回應身心障礙團體訴求。

負責本案的王榮璋、王幼玲將報告全文濃縮為15個重點議題，包括合理調整、需求評估、歧視申訴、影響評估、性別暴力、監所人權、司法近用、融合教育、機構轉型、輔具政策、手語推廣、就醫無障礙、校園無障礙、定額進用、合理退休等，依據公約條文與第1次國際審查的結論性意見，針對CRPD第2次國家報告內容提出人權會的立場與建議。

王幼玲提及，她上任後關注身心障礙者人權議題，已完成多個自動調查案件，也運用於本次的獨立評估意見，例如鑑定作業未確實依據ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統），只看身體功能的缺損，而忽略環境因素造成的阻礙，以及早期療育專業人力整體不足、分布不均等問題，嚴重影響身心障礙者的權益，亟待改進。



王榮璋強調，合理退休制度是辦理各場次座談與焦點團體中，身心障礙者不分障礙類別所共同關注的議題，然而主管機關的回應還是停留在勞保財務困難、可自願加入國民年金保險等理由，忽略超過23萬的身心障礙勞工至今，仍無法如同身心障礙公務人員享有平等的退休權益，令人遺憾。



人權會表示，獨立評估意見刻正翻譯為英文版，完成後將提供給國際審查委員參考；未來待問題清單提出後，人權會將再撰寫平行回復，並全程出席2022年8月舉辦的CRPD第2次國際審查，善盡國家人權機構的職責。