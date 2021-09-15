　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊：人權會將設立「獨立監測機制」　落實人權公約

▲▼監察院國家人權委員會說明我國身心障礙者權利公約第2次國家報告之獨立評估意見。（圖／記者袁茵攝）

▲監察院國家人權委員會，說明我國身心障礙者權利公約第2次國家報告獨立評估意見。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

受新冠肺炎影響，台灣於5月中旬升級為三級警戒，許多公司改為居家辦公，然而卻導致身心障礙者的就業、就醫、就學等受到影響。監察院人權委員會15日召開記者會，主委陳菊宣示，人權會將進一步確立公約第33條要求的獨立監測機制，建立與政府機關、身心障礙團體長期合作模式，共同促進身心障礙者權利公約在台灣落實。

陳菊、人權會委員王榮璋與王幼玲15日召開記者會，說明身心障礙者權利公約（CRPD）第2次國家報告獨立評估意見。陳菊於致詞時提及，在撰寫獨立評估意見報告前，人權會已有透過辦理座談會、焦點團體等不同方式，總共搜集105位來自各縣市團體代表、39位障礙者跟專業工作者意見，此份報告除了是人權會全體委員共同意見，也是對於身心障礙團體代表所提出的各項問題具體回應。

陳菊指出，受疫情影響，導致原本安排的座談會無法如期辦理，至少晚了2個月左右，使人權會格外重視疫情對身心障礙者造成的衝擊，決定以專章呈現身心障礙者在疫情期間遇到的各個層面問題。

陳菊提到，在配套措施不足之下，許多障礙者跟障礙者家屬造成很大壓力，例如部分公司採用居家辦公，降低員工感染機會風險，但聽障者無法透過網路參與公司視訊會議討論，而手語翻譯員也無法到家提供服務，種種問題使國家人權委員會於5月31日嚴肅發表聲明，函請行政院督促相關機關，務必重視跟回應身心障礙團體訴求。

負責本案的王榮璋、王幼玲將報告全文濃縮為15個重點議題，包括合理調整、需求評估、歧視申訴、影響評估、性別暴力、監所人權、司法近用、融合教育、機構轉型、輔具政策、手語推廣、就醫無障礙、校園無障礙、定額進用、合理退休等，依據公約條文與第1次國際審查的結論性意見，針對CRPD第2次國家報告內容提出人權會的立場與建議。

王幼玲提及，她上任後關注身心障礙者人權議題，已完成多個自動調查案件，也運用於本次的獨立評估意見，例如鑑定作業未確實依據ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統），只看身體功能的缺損，而忽略環境因素造成的阻礙，以及早期療育專業人力整體不足、分布不均等問題，嚴重影響身心障礙者的權益，亟待改進。

王榮璋強調，合理退休制度是辦理各場次座談與焦點團體中，身心障礙者不分障礙類別所共同關注的議題，然而主管機關的回應還是停留在勞保財務困難、可自願加入國民年金保險等理由，忽略超過23萬的身心障礙勞工至今，仍無法如同身心障礙公務人員享有平等的退休權益，令人遺憾。

人權會表示，獨立評估意見刻正翻譯為英文版，完成後將提供給國際審查委員參考；未來待問題清單提出後，人權會將再撰寫平行回復，並全程出席2022年8月舉辦的CRPD第2次國際審查，善盡國家人權機構的職責。

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
快訊／侯友宜宣布：新北明起恢復餐飲內用
5大電商開放預約iPhone 13　　回饋方案出爐
LIVE／新北內用明天解禁？　侯友宜最新說明
快訊／桃園20歲女「確定染Delta」！　Ct值14感染源不
莫德納到貨「給第二劑打」　陳時中透露：會有一些疫苗進來
試驗莫德納混打高端　陳時中：學理上認為可行
9／20後「管制放鬆」不降級！　陳時中曝鬆綁內容
7／9後「莫德納孤兒」望解套！　陳時中：會安排第二劑
9／20後有望降級？　陳時中給答案
莫德納第2劑「混打高端」？　陳時中曝未來施打規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠黨民調／「新竹縣市合併升格」獲跨黨派支持　藍綠白全破5成

陳柏惟罷免案　林錫耀：民進黨將協助台灣基進但不主導

LIVE／快加我的最愛！五倍券網站來了　一站式勾選8大加碼券

柯文哲自認聰明又用功　自評「前兩年如漢獻帝」滿朝都是曹操跟董卓

快訊／新北明起開放游泳池、籃球場、棒壘球場

快訊／侯友宜宣布：新北明天起恢復餐飲內用

LIVE／北市+0！22日起開打BNT「九成五學生同意」　柯文哲最新說明

陳菊：人權會將設立「獨立監測機制」　落實人權公約

中部7縣市首長喊話中央！加買莫德納BNT或放寬自購　救人要緊

本土疫情趨緩　民進黨中常會建議鬆綁指引

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

綠黨民調／「新竹縣市合併升格」獲跨黨派支持　藍綠白全破5成

陳柏惟罷免案　林錫耀：民進黨將協助台灣基進但不主導

LIVE／快加我的最愛！五倍券網站來了　一站式勾選8大加碼券

柯文哲自認聰明又用功　自評「前兩年如漢獻帝」滿朝都是曹操跟董卓

快訊／新北明起開放游泳池、籃球場、棒壘球場

快訊／侯友宜宣布：新北明天起恢復餐飲內用

LIVE／北市+0！22日起開打BNT「九成五學生同意」　柯文哲最新說明

陳菊：人權會將設立「獨立監測機制」　落實人權公約

中部7縣市首長喊話中央！加買莫德納BNT或放寬自購　救人要緊

本土疫情趨緩　民進黨中常會建議鬆綁指引

綠黨民調／「新竹縣市合併升格」獲跨黨派支持　藍綠白全破5成

陳柏惟罷免案　林錫耀：民進黨將協助台灣基進但不主導

突然跳車狗還在車上！　女「狗鍊卡住」遭列車高速拖行慘死

2天前吵架妻半夜輕生　丈夫起床如廁找人...驚見她陳屍陽台

「洛基」帶小3歲女友海邊踏浪！爆戀情穩定想定下來

LIVE／快加我的最愛！五倍券網站來了　一站式勾選8大加碼券

柯文哲自認聰明又用功　自評「前兩年如漢獻帝」滿朝都是曹操跟董卓

快訊／新北明起開放游泳池、籃球場、棒壘球場

漢堡王推「這產品」太狂...他傻眼：精神錯亂？網敲碗：麥當勞怎麼拚

梁玹種回大聯盟出賽4場後　被遊騎兵隊下放3A

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

獨／挺過Delta風暴！　今全台喜迎「本土+0」

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

新北餐廳明天起開放內用？　侯友宜下午宣布

謝志偉300字回擊朱學恒　回收放廁所

五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

柯文哲再批中央疫苗沒規劃：目標全民打2劑高端

蔡英文視導佳冬戰備道首度起降　IDF、F-16V、幻象、E-2K完成任務

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

萬安44號演習今下午登場　將收到空襲警報簡訊

LIVE／新北餐廳內用明天解禁？　侯友宜最新說明

若2024民調高　柯：找郭趙侯支持

懶人包／五倍券8種加碼券　怎麼領、使用期限、消費範圍一次看

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進黨政府投票

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

更多熱門

相關新聞

陳菊南下履勘漁港　要產官學改善漁工人權

陳菊南下履勘漁港　要產官學改善漁工人權

國家人權委員會主委陳菊14日表示，外籍漁工人權是國家必須面對的課題，目前國家人權委員會正啟動「外籍漁工人權專案報告」，除了產官學通力合作，努力符合國際要求外，更重要的是追求永續發展，這樣台灣的遠洋漁業，才會有更好的未來。

人權會：預算增加合情合理　基於國家良心

人權會：預算增加合情合理　基於國家良心

民進黨團：獨裁政府執政黨最沒資格提人權

民進黨團：獨裁政府執政黨最沒資格提人權

趙少康高雄集結「戰鬥藍」　黃紹庭：陳其邁比不上陳菊

趙少康高雄集結「戰鬥藍」　黃紹庭：陳其邁比不上陳菊

檢方簽結高雄氣爆善款案　陳菊稱還她清白「不信公義喚不回」

檢方簽結高雄氣爆善款案　陳菊稱還她清白「不信公義喚不回」

關鍵字：

陳菊人權會國家人權委員會CRPD

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

iPhone12狂砍4000元！官網下架4款舊機　價格調降一覽表看這邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面