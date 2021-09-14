電台前台長酒駕連撞6車！醉到被警拉下車　無辜騎士竟慘被巴頭　

▲澎湖馬公發生一起酒駕車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖縣馬公市海埔路、興港北街交岔路口昨（13日）晚間8時許發生一起車禍，事發當時廣播電台前陳姓台長與友人聚餐後，酒後開著白色休旅車上路，接連撞了3輛自小客車、3輛機車，所幸僅肇事的陳男臉部擦傷，其餘駕駛均無受傷。然而，由於陳男酒駕，全案現由馬公交通分隊依規定處理中。



警方表示，車禍發生於13日晚間8時42分許，陳男當時行經馬公市海埔路與興港北街岔路口南側附近，先是擦撞同向2輛臨停的自小客車後，再失控撞到對向正在行駛的1輛自小客車，緊接著又撞到停放路邊停車格的3輛機車，造成陳男臉部擦傷，立即送往澎湖醫院救治，其餘駕駛則均未受傷。

警方調查，陳男經酒測後，確認有酒駕情事，詳細事發原因仍有待調查，全案現由馬公交通分隊依規定處理中。



據現場目擊民眾指出，陳男肇事後仍呆坐在車上，意識看上去相當不清醒，有路人上前查看，聞到陳男濃厚酒味，才趕緊替車子熄火；不過，路人請陳男下車，陳男並無回應，直到警方獲報到場時，才將醉醺醺的陳男拉下車。

此外，整起車禍造成6車受損，其中一名騎士將機車臨停在路邊也遭到波及，其父親到場時，還因兒子沒有第一時間告知相當不滿，憤而巴了兒子的頭。

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