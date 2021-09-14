翁山蘇姬因健康因素未出庭　律師稱不是COVID-19

▲原定13日應該要出庭的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），因身體因素缺席。（圖／路透）

中央社仰光13日綜合外電報導

遭到罷黜的緬甸文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）今天（13日）因健康因素未出庭。她的法律團隊表示，翁山蘇姬因暈車不適而缺席。

律師敏敏索（Min Min Soe）說，76歲的翁山蘇姬不是感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），而是因為久未搭車出行而暈車。緬甸軍方2月1日發動政變推翻政府後，翁山蘇姬被控多項罪名，遭拘禁迄今。

敏敏索告訴路透社：「不是重病，她暈車，人不舒服，告訴我們她想休息。」

翁山蘇姬唯一對外溝通管道是她的法律團隊，但她的法律團隊表示，和她的接觸受到限制，而且也被當局監控。

翁山蘇姬目前在奈比多（Naypyitaw）法院受審，她被控非法輸入和持有無線對講機，以及在去年競選期間無視於防疫禁令聚眾。

翁山蘇姬被控收取大筆賄賂，還被控違反「政府機密法」（Official Secrets Act）等，最多可判處14年徒刑。

翁山蘇姬的律師群否認所有這些指控。 翁山蘇姬的首席律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）表示，她今天不出庭，法官同意允許她缺席。

金蒙紹在簡訊中說：「她似乎身體不適，打噴嚏， 她說她昏昏欲睡。所以律師只和她簡短說了一下話。」

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