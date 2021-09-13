外國人逛全聯誤會超大！一聽歌詞尷尬嗨爆⋯員工笑：回不去了

▲菲裔美國人Andre笑說，第一次逛全聯誤會超大。（圖／翻攝自Tik Tok @ke.yingan）

記者林育綾／綜合報導

全聯在全台有超過千家門市，更時常祭出優惠，不僅婆婆媽媽喜歡上門消費，外國人也愛逛。不過一名旅台的菲律賓裔美國人提到，他在第一次踏進全聯聽到主題曲時誤會超大，隨後他拍影片分享自己誤會版的唱法，吸引大批網友留言「聽了就回不去了啦！」、甚至有店員說「尷尬回不去，更尷尬的是我還是全聯員工」。

菲裔美國人Andre經常在他的抖音（Tik Tok）平台分享旅居台灣時的趣事，他提到第一年來台時，因爲中文不好，也聽不懂，因此第一次踏進全聯時，聽著主題曲唱「one two 福利，one two 福利，one two 福利everyday」讓他覺得非常奇怪，他笑噴解釋，因為自己把「one two 福利」聽成「Wipe your booty（擦你的屁股）」。

他事後也在影片唱自己「誤會版」的歌詞，「Wipe your booty（擦你的屁股），Wipe your booty（擦你的屁股），Wipe your booty everyday（每天都要擦你的屁股）」，甚至把「福利熊，熊福利」聽成「Booty so 巧克力（屁股很巧克力）」。

影片吸引大批台灣網友觀看，也湧入留言紛紛說「聽了就回不去了！」、「尷尬回不去，更尷尬的是我還是全聯員工」，還有人說「難怪每次去全聯都想大便」、「難怪外國人在全聯都超開心」、「謝謝你⋯⋯我回不去了⋯⋯」。

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