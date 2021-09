外國人逛全聯誤會超大！一聽歌詞尷尬嗨爆⋯員工笑：回不去了

▲菲裔美國人Andre笑說,第一次逛全聯誤會超大。(圖/翻攝自Tik Tok @ke.yingan)

記者林育綾/綜合報導

全聯在全台有超過千家門市,更時常祭出優惠,不僅婆婆媽媽喜歡上門消費,外國人也愛逛。不過一名旅台的菲律賓裔美國人提到,他在第一次踏進全聯聽到主題曲時誤會超大,隨後他拍影片分享自己誤會版的唱法,吸引大批網友留言「聽了就回不去了啦!」、甚至有店員說「尷尬回不去,更尷尬的是我還是全聯員工」。

菲裔美國人Andre經常在他的抖音(Tik Tok)平台分享旅居台灣時的趣事,他提到第一年來台時,因爲中文不好,也聽不懂,因此第一次踏進全聯時,聽著主題曲唱「one two 福利,one two 福利,one two 福利everyday」讓他覺得非常奇怪,他笑噴解釋,因為自己把「one two 福利」聽成「Wipe your booty(擦你的屁股)」。

他事後也在影片唱自己「誤會版」的歌詞,「Wipe your booty(擦你的屁股),Wipe your booty(擦你的屁股),Wipe your booty everyday(每天都要擦你的屁股)」,甚至把「福利熊,熊福利」聽成「Booty so 巧克力(屁股很巧克力)」。

影片吸引大批台灣網友觀看,也湧入留言紛紛說「聽了就回不去了!」、「尷尬回不去,更尷尬的是我還是全聯員工」,還有人說「難怪每次去全聯都想大便」、「難怪外國人在全聯都超開心」、「謝謝你⋯⋯我回不去了⋯⋯」。

