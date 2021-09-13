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超萌皮卡丘造型杯與風扇帶回家　85度C寶可夢加購商品9／17開賣

▲▼85度C寶可夢加購商品9／17開賣。（85度C提供）

▲85度C寶可夢加購商品9／17開賣。（85度C提供）

記者黃士原／台北報導

寶可夢粉絲們準備集合了！85度C推出5款皮卡丘造型滿額加價購商品，有隨身涼風扇、A/B款轉轉隨手杯、多功能變形枕、皮卡丘立體造型保冰杯，單筆消費滿150元，或是購買寶可夢皮卡丘-精靈球蛋糕一個，即可加購一款，9月17起全台門市開賣，售完為止。

造型隨身涼風扇正面有皮卡丘立體大頭造型，還有一條滿滿皮卡丘圖案的黃色掛繩；寶可夢轉轉隨手杯A款杯身有一隻大大的皮卡丘和精靈球，B款杯身則有各種不同皮卡丘的表情圖案，杯子上方都有一隻4公分高的皮卡丘公仔，紅色底座有一個按鈕，壓下去皮卡丘會跟著轉動，不管大人小孩看到都會喜歡。而寶可夢變形枕有一顆變形枕可以變出三種不同功能的枕頭；造型保冰杯黃色杯身印有寶可夢精靈球圖案，蓋子是皮卡丘立體造型大頭。加價金額從349元至479元。

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▲▼85度C寶可夢加購商品9／17開賣。（85度C提供）

▲皮卡丘造型隨身涼風扇。（85度C提供）

配合加價購活動，85度C也同步推出寶可夢皮卡丘-精靈球蛋糕，以桔子戚風蛋糕為基底，搭配水蜜桃Q凍和水蜜桃果餡、芒果慕斯，口感酸酸甜甜，上頭立著超人氣精靈球和皮卡丘，球型蛋糕杯宛如透明的精靈球，9月17日起，到全台85℃門市購買寶可夢皮卡丘-精靈球蛋糕一個，即可加購一款皮卡丘商品，或是單筆消費滿150元，也可以加購1款。

▲▼85度C寶可夢加購商品9／17開賣。（85度C提供）

▲造型保冰杯。


▲AirKiss通化店開幕了。（圖／AirKiss提供）

另外，全台第3間門市！由「本土劇女神」曾莞婷投資副業品牌，有著網美手搖飲封號的「AirKiss 輕吻茶飲」插旗大安區，店裝維持一貫夢幻路線，以大理石紋搭配金、粉配色，還提供多處打卡點，貼心到不行。

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