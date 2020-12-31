64抽「網紅入門先當義工」　「在不瘋狂」告洛克求償200萬敗訴

▲洛克（左）離開在不瘋狂後挨告，審理間本本（右）也陪同出庭 。（圖／翻攝自Facebook／阮奕嘉-洛克）

記者羅志華／台北報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」，日前出走成員爆料、與老闆互嗆引起熱議，老闆Ares砲轟前團員洛克、本本之餘，更爆料洛克婚內與本本交往才離婚，事後再告洛克違約求償200萬，北院31日判「在不瘋狂」敗訴，洛克免賠。

「在不瘋狂就等死」在Youtube一度是熱門頻道，自2018年成員陸續出走、拍片爆料「惡老闆」行徑後，即使訂閱仍有95.2萬，但近幾支片觀看數僅1、2萬，態勢已大不如前，甚至被網友揶揄「在不解約就餓死」。

「在不瘋狂就等死」原公司「瘋狂概念」，主張洛克於2018年簽7年約至2025年，約定期間公司抽6成，不料洛克卻在2018年12月間，違約提前終止，求償200萬元違約金。

洛克表示，他在公司期間收入極低，每月僅4千到1萬薪資，許多業配更是一毛都沒分到，才讓他不得不離開；瘋狂概念公司對此表示，是因內規「粉絲不到3萬」不分錢，才讓洛克剛加入時沒酬勞。

法院認為，瘋狂概念公司部分工作沒給洛克酬勞，提出的「3萬粉絲」內規，也沒足夠證據佐證，認定瘋狂概念違約在先，洛克提早解約合理，判他免賠。



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