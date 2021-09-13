中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

▲中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）



文／中央社

中國新任駐美大使秦剛上任甫滿1個半月，對外時常溫情喊話盼中美能合作大於競爭。但他近日遭美媒爆料，在8月底一場不公開會議上粗魯叫美方「閉嘴」，讓與會者相當震驚。

美國「國家評論」（National Review）半月刊10日爆料，秦剛8月31日出席由美中關係全國委員會（NCUSCR）透過視訊舉辦的不公開會議，談論中美關係，卻做出有失外交官禮儀風範的不當發言。

報導指出，秦剛先就當前美中關係發表演說，活動進入Q&A部分時，曾在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時代擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現職美國喬治城大學（Georgetown University）教授的麥艾文（Evan Medeiros）提問，美中雙方能各自採取什麼作為改善雙邊關係。

秦剛回應表示，華府應停止讓情況惡化，以便製造對話環境；他接著說：「如果我們無法解決彼此分歧，請閉嘴」（If we cannot resolve our differences, please shut up）。

中國駐美國大使館會後僅公布秦剛致詞逐字稿，並未包含他在Q&A部分發言。

報導指出，秦剛粗魯發言讓與會者相當震驚，特別是因為他發表上述言論的活動，是由一群有多年中國事務經驗的美國著名前官員、學者及商界領袖所舉辦，其中包括前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、前財政部長路傑克（Jacob Lew）。

報導分析，秦剛發言暗示他任內將採取強硬路線，與近來中國高層官員對美方人員發言內容一致。

報導特別點名中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，指他曾在美中高層3月首次面對面會議上做出「美國沒資格居高臨下對中國說話」的發言，強硬反擊美方人權侵犯指責。

秦剛曾任中國副外長、外交部發言人，他過去多處理歐洲、拉美事務，未有駐美經驗，卻在美中關係頻頻探底之際，被點名接任駐美大使這個要職。

秦剛7月28日赴美履新兩週後，曾赴美國國務院與副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）會晤。根據中國駐美大使館會後發布的資料，秦剛在會中表示，當前中美關係站在新的十字路口，他會加強與美方的即時溝通對話，努力推動「理性、穩定可控、建設性的中美關係」。

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