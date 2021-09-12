議員喊話中央比照屏東「為新埔4千戶打疫苗」　侯友宜回應了

▲侯友宜。（圖／翻攝直播）



記者黃巈禾／新北報導

新北市板橋某社區爆發群聚感染，新北市市議員周勝考呼籲中央比照屏東，替板橋新埔周邊地區約4000戶住戶施打疫苗。對此，新北市長侯友宜12日僅呼籲民眾，時間到了就趕快去打疫苗。

侯友宜在防疫記者會表示，面對疫情不斷用嚴謹的態度控制疫情的發展，都鼓勵大家趕快施打疫苗，疫苗陸續下來，時間到了就趕快去施打，希望疫苗的覆蓋率能大幅度提升，希望疫情範圍裡面去控制好整個發展。

周勝考12日指出，發生群聚感染的社區及週遭小巨蛋大樓1500戶個個人心惶惶，當初屏東縣枋寮只有一例，中央就緊急協助屏東縣政府為兩村居民全面施打疫苗；如今板橋新埔該社區尚未找到隱形傳播鏈，中央卻不願協助新北市政府為當地居民約4千戶全面施打，蔡政府抗疫不要有藍綠之別，對板橋區民及屏東村民要一視同仁。

周勝考強調，疫苗是中央才有權調度管控，侯友宜也沒法子調度疫苗，在他行文中央也沒有用，呼籲「老縣長」行政院長蘇貞昌立即處理板橋新埔群聚社區周遭疫苗施打的緊急問題，最後也不排除他只好帶居民到行政院、中央流行疫情指揮中心，向蘇院長、指揮官陳時中跪求為新埔群聚社區周遭居民全面施打疫苗，以提升疫苗覆蓋率，全力防堵疫情擴散。

周勝考說，發生群聚的社區，B棟居民已被載到防疫旅館強制隔離，A棟 400多戶卻只能居家隔離自主管理，住戶絕大多數沒打過疫苗，大家人心惶惶；而該社區及鄰居400至上千戶的大社區，情形也一樣，在確診案例20多例、找不到隱形傳播鏈、絕大多數沒打疫苗，難怪居民人心惶惶，相較屏東只有一例，就兩村全面施打疫苗，以及北市環南市場爆發疫情，只有5、6例，也全面施打疫苗，為何獨獨板橋新埔社區群聚，中央就不肯協助新北市府，全面為該社區及週邊共約4千戶居民全面打疫苗？

周勝考呼籲，衛福部長陳時中病毒不分藍綠，下決策時不要因藍綠執政而有不同思維，要防堵的是病毒不是政黨，能比照8月屏東發生Delta病毒時的緊急措施，儘速專案調撥新冠疫苗供給新北市政府全面為板橋區新埔地區周邊鄰里民眾施打疫苗，提升新埔地區疫苗覆蓋率，以全力圍堵疫情再擴散。