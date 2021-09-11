嫁牙醫又劈牙醫！人妻被控激壞903次　鹹濕對話曝：爽到快尿出來

▲劉女嫁給牙醫，又劈腿牙醫。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

台北一名劉姓女子與一名李姓牙醫結婚後生下一子，但她卻和另名彭姓牙醫發展出婚外情，兩人甚至還在外租屋共築愛巢，並將愛巢命名為「VT」。整起事件直到李男偶然聽到家中的錄音機錄下超鹹濕對話後才曝光。對此，台北地院審理後，判彭男、劉女應連帶賠償50萬元。

李男主張，自己於2018年9月間在家中錄音機無意間錄到劉女、彭男外遇的證據，而之後雖然劉女坦承出軌，但僅承認發生3次性行為，而李男之後又發現，兩人光是2016年到2018年間的訊息，就有大量鹹濕對話，「在VT比較輕鬆」、「可以換制服，還可以換姿勢」、「你有買震動棒？」、「以後我們做愛、你要不要乾脆用優碘洗雞雞」、「每月月經走了要立馬通知我」、「有一次也是無套中出」、「我爽到快尿出來」、「我立刻來射滿」、「那你要滿足我喔」、「雖然雞雞老了、但還是天天要」、「抱著你就想啪啪」、「明天下班來找你啪啪」。

李男見到上述鹹濕對話後，氣得前往彭男工作之場所談判，而之後李男也提起民事求償，認為彭、劉2人在6年間總計發生903次性行為，因此向兩人提起連帶求償1千萬元，同時也要求劉女給付先前談離婚時，所同意支付的房租費用。對此，劉女辯稱，903次的性行為計算方式不正確，而積欠房租的部分，當時應該已經抵銷，因此請求免賠。

此外，彭男則辯稱，一開始在與劉女發生性行為時，並不知道劉女已經結婚，之後得知對方已婚時，就已經沒有往來，之後劉女又來找自己時，告訴自己她已經離婚，所以自己根本不知道劉女為已婚知人。不過，法官審理後，不採信彭、劉二人說詞，但認為李男提出的903次沒有具體證據，因此僅判兩人須連帶賠償50萬元，而劉女則須再給付積欠的房租10萬5千元，可上訴。