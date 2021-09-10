王浩宇「轉戰高雄」兌現激情承諾　競選廣告「韓國瑜」出演17秒

▲王浩宇、韓國瑜。（圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇日前遭罷免後，於10日在臉書上宣布轉戰高雄，將角逐三民區的議員初選，並公布競選的第一隻廣告，22秒影片中以前高雄市長韓韓國瑜的嗆聲為主，呼應他真的要南下高雄競選，並在影末端附註，「我不是來了嗎？」

王浩宇過去曾任桃園市議員，但臉書發文涵蓋全台大小事、爭議不斷，因此於1月16日遭投票罷免，總計獲得8萬4582張同意票、不同意票7128張，同意罷免的票數超過中壢區四分之一以上，確定罷免成功，成為史上首位遭罷免通過的直轄市議員。

沉寂近8個月，王浩宇於本月10日發出首隻競選影片，使用當初韓國瑜罵他的片段說，「桃園有一個議員，天天從桃園砲打高雄。颱風天警報發生了，然後高雄下大雨，開始罵高雄了。現在是什麼世界啊？我四個字『放馬過來』。再加四個字『林北等你啊』！」

22秒的影片，韓國瑜的畫面佔了17秒，最後4秒王浩宇才放出宣傳照，用前總統馬英九的頭像、語音說「我不是來了嗎！」並在臉書PO文透露，希望高雄三民區的朋友可以接電話民調，「浩宇特別邀請韓國瑜前市長跟馬英九前總統推薦，希望大家看到可以幫我分享出去，愛你們喔！」

網友看完紛紛留言，「這廣告好現成喔」、「從來沒看過這麼高CP值的宣傳影片XD」、「加油啊，韓導親自站台加持啊」、「我在你的選區喔！嫩江街」、「我三民區哦，電話民調記得公布時間，我要把家裡的電話機裝回去」、「會不會跟你收廣告費XD」。

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