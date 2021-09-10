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綠營圍攻新北幼兒園群聚案　江怡臻轟：蔡政府把疫情當政治提款機

▲▼國民黨發言人江怡臻批評，蔡政府嘴巴上說團結防疫，實際上都在分藍綠，把疫情當作政治提款機。（圖／翻攝江怡臻臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

新北市幼兒園群聚事件今（10）日無新增確診個案，國民黨發言人、新北市議員江怡臻表示，在幼兒園群聚案開始之初，民進黨就開始攻擊新北市，從上到下再到側翼，群起圍攻侯友宜，蔡政府嘴巴上說團結防疫，實際上都在分藍綠，把疫情當作政治提款機。

江怡臻指出，新北市在得知疫情當下，立刻擴大匡列，機動採檢，並清空大樓住戶進行隔離，同時強化二級警戒，宣布多所學校緊急預防性停課、禁止內用與關閉部分公共場所，迅速防堵疫情，從這兩天的情況看來，疫情並沒有嚴重擴散，已被初步控制，就連民進黨中常委何志偉都在專訪節目中高度肯定侯友宜在人口數多，預算資源有限下仍快速控制疫情，足見特定人士的批評都是帶著有色眼鏡的政治攻擊。

江怡臻表示，在幼兒園群聚案開始之初，民進黨就開始攻擊新北市，用推想臆測的方式，合理化自己毫無邏輯的說詞，就是要將所有責任都推給新北，甚至攻擊基層醫療人員。江怡臻認為，疫情發生在新北，新北市就有義務落實防疫工作，但民進黨口口聲聲說新北市在推諉卸責，甚至要侯友宜道歉，根本就是政治鬥爭。

江怡臻強調，民進黨用嘴巴喊共同防疫，但在心裡卻是區分得很清楚新北不是自己人，抹黑如果真的關心新北，那為何不比照屏東專案給新北群聚社區施打疫苗阻斷傳播鏈？新北的立委也未見任何人向中央專案爭取疫苗。可見這場防疫已經是鬥爭，所謂中央的協助，只是口惠實不至。

江怡臻表示，Delta病毒令人擔憂，但更令人害怕的是國內18歲以下的學生都尚未接種到任何疫苗，全國民眾完整接種2劑的比例也不到5%，如果疫苗來得夠多夠快，讓重症風險下降，必然能降低對delta病毒的恐慌。民進黨不想面對問題的源頭，反而用攻擊地方政府來建立自己防疫的功勞，全然忘記受苦的是全體國民。

江怡臻表示，請民進黨認清問題根源，不要只算計選舉選票，不肯正視疫苗採購的不足，民進黨不斷說心中有人民，卻讓人命暴露在危險當中，口是心非，失信於民，江怡臻呼籲民進黨回歸理性，防疫不應區分政黨顏色，抹黑與攻擊也不會讓疫情消失，只會加深國人對疫情的恐慌和擔憂。奉勸那些抹黑攻擊的民進黨人，學學何志偉的高度，不要連最後一絲的人性都被政治口水吞噬殆盡。

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