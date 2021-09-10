一天內5校停課！Delta擴散到北市？　陳時中：還沒找到關聯點

▲松山區某國中學生等待採檢 。（圖／記者崔至雲攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北市松山區某國中因學生確診，10日全校停課，同區另一所國中某班級也因學生與確診者有接觸緊急停課。台北市一天內就有3區、5校停課，被問及是否為新北Delta病毒擴散？指揮中心指揮官陳時中表示，松山區國中生和新北幼兒園目前還沒找到任何關聯點，相關疫調還在進行中，現在還無法了解全面情況。

由於相鄰的新北市近來深受Delta病毒侵擾，面對轄內一連3區、5所學校傳出有確診足跡與確診者，北市不敢大意，緊急進行相關處置；有學生確診的松山區某國中，緊急停課，

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台北市教育局9日深夜表示，松山區1所國中因有學生確診，該班級29人自10日起停課14天；該校其餘班級共624人，10日則預防性停課1天，預計下午將分批次進行全校篩檢，後續視疫調結果再為調整。而與確診者足跡重疊之學校，則針對班級進行停課。

而該案家人就讀中山區某國小，經PCR採檢後為陰性，但為確保安全，仍將該班級共27人在10日預防性停課 1天，後續視疫調結果再為調整。

另外，文山區1所國中及1家私立幼兒園之教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日起至9月14日進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日起至9月14日進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。