疫苗預約平台又掛點！陳時中說明原因　第八輪AZ已57萬人登記

▲指揮中心指揮官陳時中說明疫苗預約系統當機情形。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

第八輪AZ預約今（10）日10點起開跑，不過準點一到COVID-19公費疫苗預約平台網站就掛點，畫面一片白，指揮官陳時中下午在記者會說明，因半夜12點才完成才完成上線前置作業，因應整體系統名單更替，所以早上出了些小問題，現在已經排除，而到下午1點已經有57萬人完成預約。

今開放第八輪AZ預約，不過準點一到COVID-19公費疫苗預約平台網站就掛點，畫面一片白出現「Service Unavailable」提醒，幾分鐘後重整畫面出現公告「系統維護中，請稍後再試。」不少網友直呼崩潰。「X的到底要壞幾次啦」、「系統超爛，每次都爆」。

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陳時中說明，因半夜12點才完成才完成上線前置作業，因應整體系統名單更替，所以早上出了些小問題，現在已經排除，到下午1點已經有57萬人完成預約。

根據指揮中心公告，符合本期資格的有兩類對象，包含在今日前已接種第一劑AZ滿10週的民眾，可預約第二劑；在7月19日前就已選擇AZ的18至22歲民眾，可預約第一劑。而預約時間，從今天10點起到12日中午12點截止，施打期程將在9/15至9/23，符合資格的民眾都可登記。

此波符合預約資格者共1,135,451人，截至10日中午1點，已完成預約人數：570,015人。