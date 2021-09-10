士官長遭控A軍備品　贊助老婆音樂教室

▲看不過黃姓士官長貪小便宜行徑，A小姐偷偷拍照蒐證，向陸軍指揮部檢舉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在龍潭陸軍指揮部任職的黃姓士官長，在軍中主要負責執掌資源回收等業務，但卻被控訴，利用職務之便偷拿部隊購買的垃圾袋、簽字筆等備品，給其妻子在新北市林口區開設的音樂教室使用，貪小便宜行徑，讓其他合夥人看了相當無奈，蒐集證據向國軍檢舉，目前全案正在調查當中。

「我當初有跟他（黃男）說，這些（塑膠袋等）沒有多少錢，我們自己花錢買就好，但他們就是不聽。」A小姐（化名）透露，自己在2018年，和黃男妻子王姓女子合夥，在新北市林口區開設「河合音樂教室」，對黃男夫婦這種「部隊是我家」的做法完全無法接受。

本刊調查，A女曾見到王女從車上拿出一箱箱的垃圾袋、原子筆，身為合夥人的A女詢問這些東西的來源，一問之下，對方竟回「這些都是從軍中拿的」，A女得知這些民生用品全都是從軍中「幹」出來的，當下就曾勸告黃姓夫妻，但對方卻依然故我。

「舉凡教室裡面的垃圾袋、原子筆，都是他從軍中偷出來的。」A女口氣中有明顯無奈，由於她不願成為貪汙共犯，A女已蒐集相關證據向陸軍指揮部檢舉。

▲黃姓士官長妻子和2名友人在新北市林口開設音樂班，在當地相當知名，卻爆出士官長偷取軍中垃圾袋醜聞。

根據本刊取得A小姐和陸指部軍官的對話紀錄顯示，A小姐說「黃士官長常把教室當成自己的，擅自翻抽屜、用電腦。」A小姐還加碼控訴，「黃先生當時陸續拿軍中的物品來供教室使用，被勸告還不停止，鬧得大家相當不愉快。」而承辦此案的軍官則回覆將針對此事進行調查。

對於黃姓士官長被控從軍中偷垃圾袋一事，本刊致電王女，她駁斥表示「沒有這回事，軍中已經調查了。」至於遭其他合夥人控訴，她將其他老師趕出教室，她則說「目前音樂教室正在拆夥，很多事情正循司法途徑解決。」而她將和律師討論之後再對外說明，但截至截稿前，本刊尚未收到王女進一步說法以及來電。

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