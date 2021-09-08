幼兒園Delta才是最大破口！感染源仍不明　網慌：病毒土地長出來？

記者黃可昀／綜合報導

新北板橋幼兒園的群聚案基因定序出爐，確定是Delta變異株，雙北再度陷入拉警報，不過令人意外的是，先前外界猜測破口是長榮機師與空服員，結果2案病毒序列不同，也就是說新北幼兒園的感染源在哪仍是未知。網友害怕地問，「所以這次病毒是從土地長出來的？」

▲幼兒園案病毒基因定序出爐。（圖／指揮中心提供）



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一名網友在PTT表示，幼兒園群聚案剛爆發時，外界將矛頭指向長榮機師，「很多人猜測是否有人跟長榮機師連結，一堆謾罵空姐的文章出來，現在回顧，真的是Duck不必（大可不必）」。

▲案16122二採情形。（圖／指揮中心提供）



既然幼兒園群聚案與長榮機師無關，那麼病毒又是從哪來的呢？原PO回想先前屏東驗出Delta病毒也是這窘境，「既然不會屏東土地冒出來，這次當然也不會從新北土地冒出來」，接下來該如何追查感染源？

另一名網友也PO文指出，5月機師第一個傳出確診時，大家都懷疑他是最初破口，但後面發現「最大破口是萬華蟲洞」，兩岸並無直接關聯；如今4個月後再度重演，本以為是長榮機師把病毒帶進來，結果基因定序結果不同，「最大破口是板橋幼兒園」。

網友留言，「5月老人鬆懈，9月小朋友鬆懈」、「小朋友調皮把蟲洞打開了啦」、「不止機師可以進出台灣，病毒潛伏更久了」、「5月是同一株，而且是5+9尾巴的那一案」、「五月基因定序是一樣的 要酸要把資料看清楚。」