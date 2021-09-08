北市曾找「條子鴿」當講師　阮昭雄：柯文哲找說謊家教壞小孩？

▲台北市議員阮昭雄與台北市長柯文哲。（資料照／翻攝自阮昭雄臉書）



記者陶本和／台北報導

退休警察「條子鴿」酈俊睿日前在臉書影射曾因對駐日代表謝長廷兒子開立交通罰單，遭嗆聲甚至被懲處，但隨即遭到各方打臉。對此，民進黨議員阮昭雄8日指出，台北市長柯文哲說謊成性，還說謊小說家來教壞孩子。

對於條子鴿的發文，紛紛遭到各方揭穿謊言，阮昭雄批評台北市政府教育局竟邀請酈俊睿在暑期課程教小朋友「如何成為作家」以及「軍人二三事」。

阮昭雄表示，謝長廷從94年2月到95年1月擔任行政院長，但經查酈俊睿96年才到北市擔任警察，且調任台北後，是在保一總隊服務任職，組織編制也沒有他提到的副分局長職務，貼文內容明顯與事實不符。

阮昭雄指出，酈俊睿謊話連篇，明顯不適任國中小課程講師，而他曾出版《你所說的都將成為呈堂證供》，書中提到曾參與執行死刑，但實務上，執行死刑是法警的工作，酈俊睿身為一般行政警察，根本不會參與執行死刑。

此外，阮昭雄說，酈俊睿自稱當過國道警察，也被國道警察局反駁他從未在國道任何單位服務，宣稱他是從戰機飛行員變成基層小警員，如今也被爆料當初從軍只有短短數月，短時間內根本無法成為飛官。

阮昭雄強調，條子鴿從出書內容到個人經歷都陸續被踢爆造假，沒想到教育局竟邀請酈俊睿在暑期課程教小朋友「如何成為作家」以及「軍人二三事」。

阮昭雄說，酈俊睿為了吸引眾人目光而說謊杜撰、膨脹自己，獲得教師的美名，是欺騙的行為。聘請酈俊睿當國中小課程講師，不僅違背家長最重視的品格教育，更令人擔憂的是，他會怎麼教小孩子「寫作文」？

他質疑，台北市政府教育局是否曾審核講師身分？究竟是經過何種遴選程序，才會找一個謊話連篇的人來教作文？

阮昭雄也批評台北市長柯文哲說謊成性，屢次被議員、媒體和民眾糾正，結果上樑不正下樑歪，請說謊小說家來教壞孩子，讓家長擔心小孩受到影響。

最後，他質問柯文哲，身為市長應該保護小孩不被說謊慣犯教壞，柯文哲應該要表態未來是否還會繼續和酈俊睿合作，讓說謊家進入校園？