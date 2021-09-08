台大麻醉師確診「Ct值38.53」　侯友宜：與幼兒園家屬住同社區

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

板橋幼兒園群聚事件再擴大，新北市長侯友宜8日上午在市政會議中表示，昨晚再新增1名個案，與幼兒園家屬住同一棟社區大樓，Ct值38.53。據了解，這名確診者為7日傳出確診的台大麻醉師，指揮中心指揮官陳時中昨表示，確實有收到報告，但尚未列案號，疫調進行中。

侯友宜表示，這兩天社區篩檢站的量衝很快，昨天有4000多人來篩檢，新北市歡迎市民來篩檢，因此篩檢站一直沒有撤，這次幼兒園群聚事件，就是在社區篩檢站發現第一個個案，他強調，病毒已經走到社區，只要大家認為有疑慮，就要出來篩檢，尤其面對Delta病毒來勢洶洶，更應該隨時提高警覺。

侯友宜表示，昨天新增了5個個案，大部分都在居家隔離中，昨天又增加1個個案，Ct值38.53，跟幼兒園的家屬同住一棟大樓，市府立即派出機動篩檢隊進到社區大樓做篩檢，雖然他的Ct值已經38.53，比較沒有傳播力，但不管如何，面對疑似Delta病毒，一定要做的更積極，讓大家安心。

針對昨天新增的確診個案，衛生局說明，已立即針對該棟大樓進行擴大採檢匡列，目前持續採檢中。同時也正持續進行相關疫調及清消工作，後續會在下午防疫記者會進一步說明。