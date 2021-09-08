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日月潭底竟是他們家族地！林務局「追殺折磨」70年　8月底自戕抗議

日月潭是台灣重要觀光景點，在無敵美景的背後，卻藏著黃家人數十年來的辛酸與無奈。（圖／翻攝日月潭風景區官網）

▲日月潭是台灣重要觀光景點，在無敵美景的背後，卻藏著黃家人數十年來的辛酸與無奈。（圖／翻攝日月潭風景區官網）

圖、文／CTWANT

南投日月潭今年3、4月遭逢大旱，蓄水量僅剩1成，被遺忘了200年的潭底遺跡及清朝古墓也重見天日，原來潭底大部分土地是清朝年間的黃氏家族所有，黃家在日治時期被迫搬遷，國民政府來台後，又始終不給他們土地使用權，林務局還在2006年將他們居住的土地登記為國有地，雙方纏訟10多年，黃家成員黃文基因此不堪心理壓力，上月底自戕抗議。

日月潭今年3月遇上難得大旱，清朝道光年間的墓碑也在沉沒200年後現身，證實黃家人曾在潭底居住。（圖／翻攝自日月潭一等高臉書）

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▲日月潭今年3月遇上難得大旱，清朝道光年間的墓碑也在沉沒200年後現身，證實黃家人曾在潭底居住。（圖／翻攝自日月潭一等高臉書）

9月1日上午，本刊抵達位於日月潭邊的黃家，莊嚴的靈堂上擺放著滿滿花籃，代表各界對黃文基離開的不捨與心痛，而黃文基在遺照上笑得安詳，其3個子女卻仍淚痕未乾，更心疼父親生前所受的種種委屈。

「我爸爸被林務局折磨太多年了，他說他死也要死在自己家土地上。」黃文基次女黃齡鋒表示，在事情發生前，父親便不斷表示身上多有病痛，但去醫院檢查後都沒發現異樣，全家上下知道爸爸心緒不佳，幾乎24小時都有人陪在他身邊，但案發當天他藉故支開家人約10分鐘，便在房內發生憾事。

黃齡鋒提到，他們是清朝官員黃漢的後代，清朝時期還居住在如今的潭底位置，直到日治時期，日本人強行徵收黃家土地，他們被迫遷徙到如今的水社梅荷園附近，國民政府來台後，並沒有將土地還給「老黃家」，祖父黃煥宗為讓家族有棲身之處而與林務局簽訂租約；1970年代黃家土地被新建道路穿越，所以又再自行舉家往旁邊遷移，離開了原本的租地範圍；2006年時政府不顧使用現況，逕自將該處登記為國有地，自此即與黃家爭訟不斷。

黃文基三子黃鍾賢拿出清朝政府頒發的墾照，和日治時期的地籍資料及戶籍資料，如今卻被判要拆屋還地，讓黃家人難以接受。（圖／張文玠攝）

▲黃文基三子黃鍾賢拿出清朝政府頒發的墾照，和日治時期的地籍資料及戶籍資料，如今卻被判要拆屋還地，讓黃家人難以接受。（圖／CTWANT提供，下同）

「阿公為了有個地方住都忍了，阿爸也在這樣的噩夢中長大。」黃齡鋒提到，將近70年間，林務局三不五時就會來找麻煩，黃家位處旱地，林務局卻要求種植屬性不符的作物，再不然便是挑剔拓建的遮雨棚等設施，隨後便會「指點迷津」，要他們送錢給哪個「有力人士」，官員便會安靜一陣，缺錢時再上門。

黃家人沒想到超過一甲子的忍耐換來的竟是趕盡殺絕，林務局在2006年時將他們居住的土地登記為國有地，並展開長達15年的司法攻防，先是提出竊占國土的刑事訴訟，檢察官考量黃家的歷史淵源而不起訴。

林務局隨後提出民事訴訟，即使黃家人提出清朝的墾照、日治時期的地籍資料和戶籍資料，但這些證據在法官面前皆不值一提，法官認定土地為國有地，黃家是違法占用，一審判定須拆屋還地，黃文基也因此心灰意冷，走上絕路。

原墾農黃文基因與林務局纏訟多年心力交瘁，上月底輕生抗議，其3子女帶著父親遺照回到日月潭邊，希望相關單位能看到爸爸的血淚控訴。（圖／張文玠攝）

▲原墾農黃文基因與林務局纏訟多年心力交瘁，上月底輕生抗議，其3子女帶著父親遺照回到日月潭邊，希望相關單位能看到爸爸的血淚控訴。

「這裡就是我們的家，原墾農想在自己家住為何這麼難？」黃齡鋒含淚表示，其實他們早做好「最壞打算」，弟弟也已經貸款買了新房子，但爸爸不捨祖先基業而不願離開，用生命作為代價抗議，希望相關單位能看到父親的血淚控訴，留給他們這些「原墾農」一條活路。

林務局表示，對黃老先生的離開甚表遺憾，但根據黃家提供的證據，他們在清朝和日治時期只有土地的耕種權而非「所有權」，而黃家早年的確曾與林務局有過租約，但符合《國有林地墾地補辦清理作業要點》規定的部分不在此次拆屋還地範圍內，林務局是因黃家人後來又再擴建才要求他們拆屋，法院一審已判決要還地，預計9月二審開庭，林務局將會尊重法院判決結果。

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