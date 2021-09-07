罕病童常翻倒水杯⋯從小被打罵！台灣受虐兒創新高1年破1.2萬

▲家扶基金會「用愛包圍計畫」籌募經費，幫助遭到不當對待的兒少心理創傷復原。（圖／家扶基金會）



記者林育綾／台北報導

台灣面臨少子化危機，去年兒少受虐人數卻高達1.2萬多名，創下近年新高，通報來源有4成是來自教育體系，而潛藏的未知黑數也值得關注。其中有罕見疾病兒童從小容易，撞倒東西、打翻水杯，被家人以打罵方式管教，身體多處明顯傷痕，身心受創，經多年治療才逐漸打開心房。

家扶基金會提到，2020年台灣兒少受虐人數高達1.2萬多名，創近年新高，通報來源當中有4成是教育體系，但數據顯示，歷年6歲以下學齡前受害者約佔2成多，對於缺乏求援能力的幼兒，是否潛藏未知黑數更值得關注。

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依據衛福部統計，2020年兒童少年保護之受虐類型以「身體虐待」佔25.16%居首位，「性虐待」15.62%則佔第2。在受虐案件中，屬（養）父母施虐近半數，施虐者多數是孩子實際生活上的照顧者；如再加上受虐者屬「學齡前」兒少約2成的比例，這些孩子主要活動範圍與接觸者皆以「家內」為主，本無自我保護能力，而在「家外」的第三方監督力量較難觸及，保護網相對薄弱下，「照顧者即是施虐者」，孩子受虐狀況將更難被察覺。

其中一名孩童小芽（匿名）因患有罕見疾病，從小常常無意間撞倒東西、打翻水杯，連撕貼膠帶都難如登天，而家人缺乏耐心照顧，習慣以打罵方式教導，導致小芽的身體有明顯傷痕、內心退縮害怕。

在接受家扶多次心理創傷復原治療後，小芽才慢慢打開心房，某天更花費許多時間，做了一個漂亮鞭炮，送給曾經讓他一聽名字就會全身顫抖的爸爸，無聲地表達了對家的渴望。

▲▼家扶基金會「用愛包圍計畫」籌募經費，幫助受虐兒少，藝人曹佑寧、吳心緹響應。（圖／家扶基金會）

家扶基金會為幫助受虐兒，籌募心理創傷復原服務經費，2005年開通Yahoo奇摩公益平台，至今已累計7萬多筆捐款、募得一億多元幫助許多弱勢貧困或受虐兒少；如今適逢疫情，為了讓民眾做公益更便利，也借鏡合作經驗來建置自有線上捐款系統，正式踏出「數位捐款」第一步，是目前非定期捐款者主要運用管道。

今年9月家扶也再次攜手Yahoo奇摩拍賣、Yahoo好朋友與Yahoo奇摩公益，推動「創造無限可能 愛無限公益月」，為遭受不當對待的孩子，籌募心理創傷復原、學習輔導等服務經費。

▲▼家扶基金會「用愛包圍計畫」籌募經費，幫助受虐兒少，藝人張庭瑚、小春響應。（圖／家扶基金會）



適逢奇摩拍賣20週年，即日起至9/15更邀請曹佑寧、吳心緹、王家梁、小春、張庭瑚，接力捐出個人極具紀念價值的簽名物品，參與公益競標活動，也呼籲民眾在9月底前能以奇摩值捐點、Yahoo奇摩公益捐款共同響應。

家扶「用愛包圍計畫」募款目標3000萬元，將提供遭不當對待兒少及其家庭包含「心理創傷復原」、「追蹤輔導」、「親職教育」等服務，期盼各界伸出援手，共同幫助孩子走出受傷陰影。