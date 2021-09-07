眼科名醫偷吃小30歲秘書！甜蜜同居「小窩」　正宮見神秘日記氣瘋

▲眼科名醫偷吃女秘書，正宮氣炸提告求償，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北市已婚眼科醫師阿宏（化名）與小將近30歲的女秘書小君（化名）發生婚外情，甚至還在外面的「小窩」同居，更一起去看瘋馬秀、買對錶等。正宮事後抓包，氣得一狀告上法院，而法官審理後，判2人須賠償正宮30萬元。

正宮指控，過去阿宏就曾與小君在住處發生性行為，被她當場抓包，而阿宏事後還向她保證會與小君斷絕往來，她因此心軟答應撤告，但沒想到，2019年10月下旬，有不明人士趁她外出時，在她的梳妝台上放了一本日記，她打開查看後，竟發現是小君的手寫日記，2人不但持續交往，小君更一一寫下與阿宏的甜蜜互動，讓她當場氣炸，憤而對2人提告求償。

對此，阿宏辯稱，雖然他與小君確實曾交往過，但事後已賠償妻子400萬元，且他也與小君回歸正常朋友關係，並沒有任何踰矩行為，否認偷情；而小君則辯稱，確實與阿宏有一同出國，但只是為了協助處理工作事宜，並非親密交往、偕同出遊。

不過，法官勘驗日記本後，再比對小君在銀行的信用卡申請書上的簽名，認為日記確實為小君所寫，且內容詳述著自己與阿宏的親密互動，內容包括，「好開心又要出國玩了！」、「買對錶，雖不是一模一樣，可在我心中就是一對！」、「他讓我在小窩休息，自己去泰山上班，現在覺得後悔，好想他」等，更寫著2人曾一同去看瘋馬秀、共遊萬華，明顯侵害了正宮配偶權，最終判2人須連帶賠償正宮30萬元。