黑科技現身中國國際數位經濟博覽會　劉鶴致詞重申民營經濟重要性

▲大陸國務院副總理劉鶴透過視訊出席中國國際數位經濟博覽會。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴昨（6）日透過視訊出席中國數字（數位）經濟博覽會開幕式並發表致詞。劉鶴表示，民營經濟貢獻50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新、80%以上的城鎮就業及90%以上的市場主體數量，「保護公平競爭，反對壟斷；支持民營經濟發展的方針政策沒有變，將來也不會改變。」

▲大陸2021中國數字（數位）經濟博覽會開幕。（圖／CFP）

值得注意的是，劉鶴作為中共中央金融委主任、大陸國務院促進中小企業發展工作領導小組組長，已多次在公開場合強調會繼續支持民企和中小微企業，對於「官進民退」的企業結構傳聞再度闢謠。

▲2021中國數字（數位）經濟博覽會引進智慧網聯安防巡邏車。（圖／CFP）

至於這場在河北石家莊舉辦的2021中國國際數位經濟博覽會共吸引468家企業參展，包括大陸國內外數位經濟領域龍頭企業、「獨角獸」企業等悉數參展。展品涵蓋智能（智慧）裝備、工業互聯網、人工智能（AI）、AR/VR、大數據、雲計算等領域。

據了解，在本屆數位經濟博覽會上，不少企業也拿出「壓箱底」的數位「黑科技」，展現大陸數位產業發展的成績單。其中，會場保安系統引進智慧網聯安防巡邏車，採遠端操控模式，以減少人員巡場疲勞及節省精力。

▲北京清華大學研發的咽拭子採集機器人。（圖／CFP）

此外，為應對新冠疫情防護，大陸清華大學推出的咽拭子採集機器人也首度亮相博覽會，讓民眾可以現場體驗快速安全零接觸的採集方式。在無人車領域方面，多家車企在戶外展場提供自動駕駛體驗，使觀展人員可以近距離嘗試無人駕駛系統。