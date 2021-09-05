Delta步步逼近！「突破性感染」8大QA一次看懂

▲疫苗施打。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者許若茵／綜合報導

長榮航空日前爆發3名機師「突破性感染」，被高度懷疑是「Delta變種病毒」入侵，突破性感染是什麼？如何避免染疫？《東森新媒體ETtoday》為您整理了8大QA，帶您來一起了解。

長榮航空3名機師接種疫苗後「突破性感染」，並且傳染給家人，疑似是「Delta變種病毒」入侵，導致社區感染大爆發隱憂再起，也影響原本暫定到9月6日二級警戒，將持續實施。

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Delta病毒在全球大流行，根據國外研究指出，Delta傳染力高於Alpha50%，且與Alpha相比，感染Delta的住院風險將高出一倍，重症病例數也較高，若Delta病毒進入社區，恐怕解封之路將更為艱辛。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期Delta已在英國佔90%病例，未打疫苗或只打一劑的民眾更容易被感染，也會增加64%家戶傳播率與住院率，呼籲還沒完成第二劑疫苗接種的民眾，要盡快完成第二劑，否則保護效果會打折扣。

▲民眾打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

Q1：突破性感染是什麼意思？

A：突破性感染是指打完兩劑疫苗後，已經具有完整保護力者，卻仍感染新冠肺炎。

Q2：為何會發生突破性感染？

A：疫苗保護力不是100%，且疫苗保護力會隨不同疫苗或病毒變異株有所差異。WHO日前將Delta病毒列為「高關注變異株」，意味傳染力更強、更致命，也會引發與其他變異株不同症狀。所以即使接種完兩劑疫苗，產生完整保護力後，仍然有機會感染新冠肺炎。

Q3：有可能發生突破性感染，接種疫苗還有意義嗎？

A：有，疫苗注射後，約7至14日會開始產生保護力，且可以預防重症與死亡。小兒急診科醫師吳昌騰日前提及，根據研究指出，完整接種兩劑輝瑞疫苗者，針對Delta變種病毒有88%保護力，如果只有接種一劑疫苗，保護力只有33%，若打兩劑AZ者，預防因Delta變種病毒感染出現的症狀效力為60%。





▲民眾打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

Q4：突破性感染者有傳染病毒的能力嗎？

A：有，根據統計資料，突破性感染者病毒量仍可能偏高，具有傳染風險。長榮航空機師就是「突破性感染」後傳染給家人。

Q5：目前台灣有突破性感染嗎？

A：有，指揮中心統計，從7月2日至9月3日有249例境外移入，其中41例都是突破性感染，本土則有8例。

Q6：突破性感染者都打什麼疫苗？

A：各類疫苗都可能發生突破性感染，境外移入的41人中：

AZ：12人

BNT：11人

嬌生：4人

國藥：4人

莫德納：3人

印度自製Covaxin：2人

俄羅斯自製衛星5號：1人

科興：1人

智飛：1人

AZ+莫德納：1人

2劑AZ+BNT：1人

本土的8例均為AZ

▲中國國藥疫苗。（圖／CFP）

Q7：想避免突破性感染要怎麼做？

A：家醫科醫師陳欣湄建議，想要降低病毒傳染，就要完整接種兩劑疫苗，提升疫苗覆蓋率；國外研究也建議，疫苗對Delta病毒有很好的保護力，建議民眾應盡快打完兩劑疫苗。

指揮中心則強調，完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

Q8：是否要打第三劑？

A：台大公衛學院教授陳秀熙日前在直播時分析，以色列完整施打率高達62%，但近期確診案例暴增，突破性感染者仍占感染個案一半，因重症住進加護病房的人數持續攀升，其中也有6成是突破性感染者，因此近期以色列開放施打第三劑，但陳秀熙也說「「這為全球是否該施打第三劑疫苗投下爭論與不確定性」，也會影響疫苗全球供應。