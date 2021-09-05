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第40屆原民特考南投登場　三至五等到考率最高75%

▲原民特考南投登場，到考率不低。（圖／南投縣政府提供）

▲原民特考南投登場，到考率不低。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

110年公務人員特種考試原住民族三、四、五等考試，4日在南投縣旭光高中登場，共有182人報考，首日到場考生共121人，到考率不低；不過南投副縣長陳正昇指出，縣府迄今已承辦過數十次原民特考，為原住民族舉才無數，但比例上仍嫌不足，歡迎對公職有興趣的年輕原民子弟能踴躍報考。

陳正昇昨上午陪同典試委員伊萬‧納威、考選部常務次長曾慧敏巡視考場，為考生加油打氣，並慰問試務人員辛勞；陳正昇指出，為拔擢優秀原住民擔任公職，並貫徹原住民族工作權保障法足額進用原住民之規定，今年公務人員特種考試原住民族三、四、五等考試，於4、5日分別在北、投、屏、花、台東等5個考區同時舉行，考選部委由縣府辦理中部南投考區試務工作。

▲原民特考南投登場，副縣長陳正昇勉勵原民子弟踴躍投考公職。（圖／南投縣政府提供）

▲原民特考南投登場，副縣長陳正昇（左2）勉勵原民子弟踴躍投考公職。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本屆原民特考三等報名26人，到考率57.7%，四等53人，到考率65.4%，五等42人到考率75%，到考率與一般高普考不相上下；伊萬˙納威也表示，此次是第40次原民特考，到考率不算低。

伊萬‧納威指出原民特考試是一年一度選拔原住民族文官的大事，歷年來培育出許多優秀文官，為國家、為原鄉貢獻所長，未來希望能有更多原鄉子弟加入國家文官行列，在公職體系中培育優秀的行政能力，並成為族人與社會、國家間的溝通橋樑；陳正昇也呼籲原民青年踴躍投考，為南投縣挹注更多的原民公職人才，服務族人，助益南投和原鄉發展。
 

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