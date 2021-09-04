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1男滿足3女人！特殊4人行「借精」不亂倫　狂生3娃超融洽

▲▼拉帕漢與妻子、前妻、前妻之妻相處超融洽。（圖／翻攝自IG／mrs_jennifervazquez）

▲拉帕漢與妻子、前妻、前妻之妻相處超融洽。（圖／翻攝自IG／mrs_jennifervazquez）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名37歲男子拉帕漢（Josh Rappahahn）和前妻生下一名孩子之後離婚，後來再婚後又生下女兒，沒想到這時轉成同性戀的前妻再婚後，竟跑來找拉帕漢借精。他同意之後4個人就維持著特殊卻不亂倫的關係，兩個家庭也相處得非常融洽。

▲▼拉帕漢與妻子、前妻、前妻之妻相處超融洽。（圖／翻攝自IG／mrs_jennifervazquez）

▲拉帕漢與妻子（左1）、前妻（右2）、前妻之妻（右1）相處超融洽。（圖／翻攝自IG／mrs_jennifervazquez）

住在佛州的拉帕漢和前妻珍妮佛（Jennifer）結婚五年，兩人也生下一名兒子，現在已經11歲，但他們卻在珍妮佛意識到自己是同性戀後離婚。隨後拉帕漢遇上了另名女子丹妮莉（Danielle），兩人結婚後生下女兒，目前已經5歲，而珍妮佛也和伴侶香黛兒（Chantel）結婚。

▲▼拉帕漢與妻子、前妻、前妻之妻相處超融洽。（圖／翻攝自IG／mrs_jennifervazquez）

▲兩個家庭常帶著孩子一起出門。（圖／翻攝自IG／mrs_jennifervazquez）

珍妮佛婚後跑來找拉帕漢，希望他能夠捐贈精子給香黛兒，因為她們也想要有自己的孩子，就在拉帕漢一口答應之後，香黛兒順利在今年4月生下女兒。這4人也因此形成了特殊的4人行關係，不僅兩個家庭間相處得非常融洽，時常一起聚會，還成為旅遊生活頻道（TLC）的來賓。

珍妮佛表示，她非常感謝前夫願意捐精，「對拉帕漢與丹妮莉有說不出的感謝，他們讓我跟妻子更珍惜每一天，也讓我們的家庭更完整。」丹妮莉也說，第一次見到珍妮佛的女兒時，她的情緒相當激動，「她真的很適應我們的混合家庭。」

@vazquahahn

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