歐洲議會逾60議員聲援立陶宛　反對中國脅迫外交

▲德國籍的歐洲議會議員包瑞翰（右）及立陶宛籍的議員奧什特列維丘斯發布逾60位跨黨派議員連署信，強調聲援立陶宛抵抗來自中國的施壓。（圖／翻攝自包瑞翰網頁reinhardbuetikofer.eu）



中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電

歐洲議會逾60位跨黨派議員今天連署聲援立陶宛，反對中國採取脅迫外交。歐洲議員強調台灣在國際扮演重要角色，歐盟成員國有權與台灣建立外交關係。

德國籍的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）及立陶宛籍的議員奧什特列維丘斯（Petras Austrevicius）今天發布歐洲議會逾60位跨黨派議員致立陶宛政府及歐洲聯盟的連署信，強調聲援立國抵抗來自中國的施壓。

包瑞翰表示，逾60位歐洲議員藉這封連署信向立陶宛保證，針對中國政府對立陶宛採取的脅迫作為，歐洲議員不會停止團結歐盟的努力，歐洲必須團結一致，捍衛共同的價值觀。

奧什特列維丘斯指出，歐盟必須重申其成員國的權利，有權認為以適合的方式與台灣建立經濟、文化和外交關係，且不受中國政府威脅和恐嚇。他並強調台灣在國際社會中扮演著重要的角色。

連署信呼籲歐盟及成員國聲援立陶宛堅決反對中國政府的脅迫外交，中國這種行為不僅令人無法接受，也違反以規則為基礎的國際秩序，盼歐盟能制定反經濟脅迫措施。

中國因不滿台灣獲允在立陶宛設立名稱含「台灣」的代表處，8月10日宣布召回駐立陶宛大使，並在政治、經貿、文化等領域對立陶宛強力施壓。立陶宛駐中大使米凱維切涅（Diana Mickevičienė）也被召回，預定4日抵立陶宛。

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