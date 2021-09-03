長榮機師「突破性感染」增至3人！　接種疫苗廠牌曝光

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心證實又有2名長榮航空機師染疫，國內機組員突破性感染增加至3例，其中一名機師的兒子今（3）日也確診，目前匡列116名接觸，87人居家隔離。指揮官陳時中表示，3名機師都接種過2劑AZ疫苗滿14天，即起也加嚴機組員檢驗措施，到防疫旅館或公司旅宿進行「5+9」檢疫。

指揮中心日前公布一名長榮航空台籍機師打過2劑AZ疫苗仍確診，為國內首例機組員突破性感染案例， 該案為境外移入案16066，個案今年6月跟8月各打過一劑AZ疫苗，卻在入境後採檢被驗出PCR陽性，這是我國首例有機組員「突破性感染」，也就是已完成接種2劑疫苗且接種滿14天以上仍確診。

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不只如此，今日又傳出長榮兩名機師接種過兩劑疫苗仍確診，兩名確診機師為短程航班，飛澳當天返台，其中一人則是近日曾執飛芝加哥長程航班。

消息人士指出，染疫的兩名人員為正機師，副機師PCR檢測均為陰性，而該航班為飛行澳洲布里斯本的貨機。對此，長榮航空僅表示，以中央流行疫情指揮中心說明為準。

指揮官陳時中下午證實，今日4名境外移入個案中，有兩名為長榮機師，兩人雖然一起從澳洲飛回，但因案16119在8/28執飛芝加哥就有喉嚨癢症狀，因此將境外移入國家列在美國，今確診Ct值39；案16120則是列在澳洲染疫，也有喉嚨乾、有痰症狀，Ct值28，但兩人是否在同一地染疫，還有待疫調比對病毒結果再做判定。

陳時中另提到，因為兩人都是完整接種過2劑疫苗滿14天，因此確診前都是在家中居家檢疫，案16119與太太同住，採檢陰性。案16120則與太太與兒子同住，太太採檢陰性、兒子9/3驗出陽性。