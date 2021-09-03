中芯國際投資2437億元　上海自貿區建28奈米晶片產線

▲中芯國際與上海臨港自貿區成立合資公司建設晶圓代工產線。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中芯國際與北京、深圳簽署擴產合作計畫後，今（3）日再宣布將和上海臨港自貿區共同成立合資公司，該合資公司將規劃建設產能為10萬片╱月的12吋晶圓代工生產線項目，聚焦於提供28奈米及以上技術節點的積體電路晶圓代工與技術服務。

▲上海自貿區臨港新區。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，中芯國際公告稱，該項目計劃投資約88.7億美元（約2347億元人民幣），該合資公司註冊資本金擬為55億美元，其中，中芯國際擬出資佔比不低於51%，上海市人民政府指定的投資主體擬出資佔比不超過25%。

中芯國際公告指出，本公司與上海自貿區臨港新片區管委會將共同推動第三方投資者完成剩餘出資，後續根據第三方投資者出資情況對各自出資額度及股權比例進行調整，「本公司將負責該合資公司的營運及管理。」

▲中芯國際規劃建設產能為10萬片╱月的12吋晶圓代工生產線。（圖／CFP）

中芯國際強調，設立合資公司是透過把握臨港自貿區發展積體電路行業的戰略機遇期，該項目將滿足不斷增長的市場和客戶需求，推動公司業務發展，「本公司認為該項目有利於促進擴產生產規模和提升奈米技術服務，從而獲得更高回報。」

大陸信達證券預估，該晶圓廠的設備訂單將在70億美元左右，將從明年開始逐步落地，國產比例也會大幅提升，「產線投產後，對材料耗材也有極強的拉動效應。」

根據半年財報顯示，中芯國際手上握有的資金餘額為753億元人民幣（約3237.9億元新台幣），不僅在上海加大力度投產，中芯國際也已經在北京、深圳兩地啓動擴產計劃。

中芯國際2021年3月發佈公告稱，公司將聯手深圳政府，引入第三方資金，計劃投資23.5億美元建設一座月產能約為4萬片的12英吋晶圓廠。此外，中芯國際也在2020年7月底與北京經濟技術開發區管委會簽署《合作框架協議》，雙方成立合資企業，從事發展及營運生產28奈米及以上積體電路項目。項目首期計劃投資76億美元，每月產能也將達到約10萬片12英吋晶圓。

