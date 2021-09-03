國外大解封都不戴口罩！機師盼「改14天居檢＋高風險區暫停派飛」

▲長榮航空多名機師確診。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎變種病毒傳染力高，累計已有三名機師打過兩劑疫苗仍確診，機師工會表示，包括美國各機場在內的外站，因已進入解封狀態，防疫層級大幅降低，包括卸貨、清潔甚至海關人員，都已出現高比例未配戴口罩情況，因此呼籲指揮中心下令，機組員比照一般民眾返國後進行14天居家檢疫，並針對高風險場站暫停派飛。

機師工會呼籲指揮中心，在未能有進一步有效防止Delta病毒傳染的具體措施前，應儘速宣布長程航班（外站隔夜）機組員，返台後居檢天數比照一般旅客14天，更應規範航空公司於機組員檢疫期滿前，不得提前再次派飛執勤。

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而今（3）日再度傳出兩名長程航班機組員確診，且兩人皆已施打兩劑疫苗，其中一名機組員疑似遭同飛機組員傳染，此消息已造成長程航班機師高度恐慌、人人自危。為確保機組員與台灣國人健康安全、避免傳染力更強的Delta病毒成為防疫破口。

機師工會今日再度提出呼籲，在完成嚴謹相關疫調與基因定序、同時提出具體且有效降低外站感染風險前，應對高風險場站暫停派飛。

機師工會表示，許多長程航班機師近期都曾反應，包括美國各機場在內的外站，因已進入解封狀態，防疫層級大幅降低，包括卸貨、清潔甚至海關人員，都已出現高比例未配戴口罩情況，且美國疫情近期再次攀升。雖有反應，但航空公司僅表示「無法強制要求外站人員配戴口罩」。

▲機師工會呼籲，機組員應居家檢疫14天。（圖／記者湯興漢攝）

機師工會提出四點訴求：

1. 指揮中心與航空公司應儘速完成調查工作（包括疫調與基因定序等）。並參考奧運模式，由指揮中心派出防疫官員全程監視並稽核外站防疫流程。

2. 指揮中心、主管機關與航空公司應針對外站（尤其美國各地航站）解封後之情況與風險，同時考量國際新一波疫情發展，儘速提出積極、科學、且有效降低機組員日後於出入外站再遭感染風險的政策與辦法。

3. 在連續確診組員之感染源未確定之前，應暫停派飛該疑似高風險場站。

4. 為避免重蹈此次同班機組員交叉感染覆轍，組員居檢期間，不得再次派飛、執勤，指揮中心與航空公司應秉持防疫原則，保護組員免於染疫風險與恐懼。