桃園特色公園再+1　楓樹腳公園大改造！高空滑索+遊戲塔挑戰性高

▲桃園楓樹腳公園大改造規劃圖。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區楓樹腳公園改造工程，預計2022年底完工，以打造「燦爛的童年時光」為主題的共融式公園。市長鄭文燦2日出席「楓樹腳公園景觀改善工程設計說明會」時表示，市府推出「共融式公園推動計畫」，在每個行政區挑選一座公園設置旗艦型共融遊戲場，打造一座全年齡層都愛用的共融式公園。

▲市長鄭文燦出席「楓樹腳公園景觀改善工程設計說明會」。（圖／新聞處提供）

鄭市長說，八德區選擇楓樹腳公園作為代表，其占地3.5公頃，面積廣大，市府納入兒童及地方居民意見，同時經專家審議後，規劃投入6,500萬元預算，將以「燦爛的童年時光」為主題進行公園改造，工程預計明年4月底開工、同年年底完工，打造一座全年齡層都愛用的共融式公園。

▲楓樹腳公園位於八德更寮腳地區。（圖／新聞處提供）

楓樹腳公園位於八德更寮腳地區，交通便利，惟目前公園內設施較不足，影響民眾使用意願，因此市府委託設計團隊規劃具主題性及挑戰性的公園設施及兒童遊戲場，例如：兒童谷丘攀登遊戲場設置溜滑梯、獵人小屋、木管、攀爬木架、涵洞、攀爬牆；少年森林冒險遊戲場設置長頸鹿遊戲塔、彩色彈跳網、溜滑梯、登山模擬訓練、利用地形高低差設置高空滑索道等。

公園內也規劃闢建高架景觀棧道、景觀水池、水岸步道、景觀農園及銀青健身樂活區等公共設施，滿足各年齡層使用者的休閒娛樂需求。楓樹腳公園入口處周邊也將設置新的幼兒園，預計2023年完工，未來學童們也可以就近到公園進行戶外教學。鄭市長也期盼，未來楓樹腳公園改造完成後，能與大湳森林公園成為八德地區兩大特色公園，受到市民朋友的喜愛。包括立法委員趙正宇、市議員呂林小鳳、蔡永芳、市府工務局副局長陳聖義、教育局主秘賴銀奎、八德區長邱瑞朝等均一同出席說明會。

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