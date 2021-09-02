包庇攤商優先租場地！前北市體育處長「收賄35萬」下場出爐

▲前體育處處長孫清泉，涉嫌利用租借公園場地與特定團體勾結圖利，今被依收賄、圖利等罪判刑8年4月。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

台北市體育處前處長孫清泉遭指控，2010年至2011年期間以承租公園、廣場為由向業者收取賄賂，辦一次活動大約可以收到2到5萬元不等的「使用費」。對此，台北地院審理後，認定孫清泉收賄35萬，今依10次收賄、圖利等罪，將孫合併判刑8年4月，褫奪公權6年。

回顧整起事件經過，廉政署接獲舉報表示，孫清泉涉嫌在2010年至2011年間，利用綜理體育局業務機會，以同意擔任民間團體辦理非營利活動指導單位，並代為租借場地為由，讓特定民間團體取得公園場地優先使用權及場地使用費、保證金減免等。

而民間團體每一次活動會交給孫清泉4萬到5萬元不等費用，或是租一天場地交付2萬元的方式行賄孫清泉。待團體成功取的場地後，孫清泉再透過轉租攤商方式，抽成牟利。

檢方2016年8月間約談孫清泉到案說明，訊後諭令60萬元交保，隨後處分不起訴，不過，案經再議，高檢署認為檢察官處分違背經驗法則，撤銷不起訴處分，命令北檢起訴。

台北地院審理全案後，認定孫清泉收賄35萬，今依10次收賄、圖利等罪，將孫合併判刑8年4月，褫奪公權6年。