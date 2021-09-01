教授拒答問題！台北女學生「放火燒課本」嗆報警

▲女學生因教授拒答問題，憤而在課堂上點火。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中國文化大學推廣教育部延平分部大新館日前發生學生點火的事件，一名43歲余姓女學生上課發問被制止，竟直接拿著課本、紙箱在教室內點火嗆聲，事後被警方移送。檢方認為，余女僅燒毀課本的一角及部分紙箱，未構成放火要件，因此處分不起訴。

據悉，余女疑似酒後上課不斷提問，教授擔心影響上課進度，因此出言制止，但余女認為她學習就是要發問，憤而用酒精噴灑課本、紙箱並點火，嗆說「公共危險罪，你報警啊」、「每個人都在罵我」、「我的書買550元，我把我的書燒掉關你屁事啊」。

▲女學生事後坦承錯誤，並跟教授道歉。（圖／東森新聞）



對此，部分學生也出言要求余女停止動作，余女卻怪教授「我問問題，他叫我閉嘴」。原來，余女過去曾在上課時不斷提問，讓老師將整堂課的時間都花費在她身上，嚴重影響課程進度，因此教授為維護其他同學的權益，才會拒絕回答。

事後，余女被依公共危險罪送辦。檢方認為，余女站在空曠的講台上點火，且周圍沒有會延燒的物品，課本、紙箱被噴灑酒精後僅燃燒依小斷時間，因此和放火燒毀其他物品的構成要件不同，做出不起訴處分。

文化大學公關主任表示，女學生在第一時間有意識到自己的錯誤，事後跟老師道歉，校方會持續關心並輔導，因為學校以教育為主，不會以懲處作為主要考量。



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