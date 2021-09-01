「疫苗接種率已42.73%」　蔡英文：已超過1000萬人打完第一劑

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文1日於中常會表示，疫苗接種人口涵蓋率，從個位數字提升到昨天的42.73%，全國已經有超過一千萬人，至少接種過一劑疫苗，她承諾會繼續衝高接種率，增加社會的整體防護力。

蔡英文在致詞時表示，今天是九月一號，是全國中小學的開學日，經過一段時間的防疫努力，學生終於回到校園，在降低疫情影響上，邁開一大步。

對於後續防疫措施，蔡英文表示，希望所有學校和家長，務必積極配合指揮中心及教育部的規劃，也請常委共同宣導，一起為師生健康安全來努力。

關於疫苗的進度，包括捐贈和台灣自購的部分，蔡英文表示，這幾天都陸續有好消息，從五月底到八月底，三個月來，因為大家的努力，我們疫苗接種人口涵蓋率，從個位數字提升到昨天的42.73%，全國已經有超過一千萬人，至少接種過一劑疫苗，會繼續來衝高接種率，增加社會的整體防護力。

另外，蔡英文也表示，這一週以來，關於非洲豬瘟的查驗，也是重要的議題，我們除了已經加強查驗能量，從今天開始，養豬場也全面暫停使用廚餘養豬。

蔡英文強調，因為這樣，成本增加的部分，農委會也有相關補助和協助，也要請大家在地方上多幫我們宣導防疫應變措施，共同防堵非洲豬瘟，保護養豬產業。

最後，蔡英文表示，今天也是立法院的報到日，這個會期有包含總預算在內的五大預算案要處理，「接下來，我們還有後續的經濟振興工作，要勞煩大家一起宣傳、說明，我們還有很多事情要做，請大家一起來努力」。