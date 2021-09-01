　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科媽寶男「前女友們」曝光！專挑空姐、護理師　還有15歲女高生

小嫻和小晴提到「前男友」時，都忍不住大罵他是渣男。

▲小嫻和小晴提到「前男友」時，都忍不住大罵他是渣男。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

班姓工程師透過批踢踢交友板及臉書廣發交友訊息獵女，其中一名女網友透過網友代為發文抱怨男友行徑可疑，懷疑自己被劈腿，竟意外釣出渣男的多位「前女友」跳出來痛血淚史，讓這名科技渣男的惡行曝光，渣男和女友說喜歡身材高挑、身材豐滿的女性，而且特別喜歡制服，受害女生中包含空服員、護理師和學生妹。

本月初，一名女生在台大批踢踢男女板發文，原本純粹只是因為男友行徑可疑，她懷疑可能被劈腿，又擔心是自己太多疑，所以決定發文詢問鄉民建議，沒想到卻意外引出男友的眾多「前女友們」，該男還稱自己有制服控，下手對象有空姐、護理師，其中甚至還有年僅15歲的高中女學生。

班男前女友小嫻（化名），接受本刊採訪，回想在交往時，班男跟她約會時手機都開飛航模式，行跡神秘，結果她發現，班男常用臉書發私訊亂槍打鳥，看到漂亮女生就發送交友邀請，專挑高挑大奶妹，為此二人也曾大吵。

班男對自己身材頗有自信，時常傳自拍照給小嫻。（讀者提供）

另外一名跟她有相同遭遇的小晴，就是因班男臉書私訊她，搭上線成為臉友後進一步交往，但也都被慘劈，得知相同境遇後，決定和小嫻一起踢爆前男友的惡行。

小晴向本刊表示，班發臉書交友邀請給她，因二人有共同好友，她沒想太多就按下同意，成為臉友後聊沒多久，班就以「寶寶」稱呼她，還自稱已經單身半年以上，後來發現都是騙人的。

班姓男子還曾上電視節目，分享當家教的故事。（翻攝中天小明星大跟班）

她說，和班見面幾次後二人便開始交往，但她最不能接受的是，對方經常不在意她的感受，即使她月經來潮，班跟她碰面，還是要跟她做愛，連保險套都不戴，「我覺得他超不尊重我，後來他藉口假日都要兼差家教，加上平日都在上班，行蹤神祕，分手時應該算是翻臉吧！」最扯的是，班男竟還嫌棄她的身材不符合他的要求。


更多鏡週刊報導
【家教渣男吃嫩妹3】炫耀交過4.5個　因15歲小女友跟他只做「半套」
【家教渣男吃嫩妹4】學霸開跑車露大肌肌　媽寶行徑大公開
【家教渣男吃嫩妹】竹科男勾家教高中女生嘗禁果　媽媽陪跪幫收尾

 

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
爸媽隔鐵圍欄直盯！　目送小一生入校不捨泛淚
基本工資調漲有望！至少「3％」以上　軍公教將同步調薪
348萬人瘋搶BNT　醫預言「下下下批也輪不到你們」原因曝
北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛！他忍18年提告
李洋「愛的緊扣」全直擊　大街緊擁美腿女友超放閃
快訊／開學首日大量車潮湧現　雙北主要幹道壅塞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹工業區印刷機重壓工人！　一腳壓斷一腳變形恐截肢

竹科劈腿渣男「獵女3絕招」公開　30歲媽寶行徑讓人白眼

竹科媽寶男「前女友們」曝光！專挑空姐、護理師　還有15歲女高生

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年　裸照求愛陳副總

竹科媽寶男劈8女！離譜上電視爆「獵女經」　一篇PTT釣出7位女友

女騎士撞到暴衝狗摔車慘死　底盤「1根黃狗毛」抓包飼主說謊判刑

快訊／開學首日大量車潮湧現　雙北主要幹道壅塞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛！他忍18年提告

曾上過電視！竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光！被抓竟無恥恐嚇

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

新竹工業區印刷機重壓工人！　一腳壓斷一腳變形恐截肢

竹科劈腿渣男「獵女3絕招」公開　30歲媽寶行徑讓人白眼

竹科媽寶男「前女友們」曝光！專挑空姐、護理師　還有15歲女高生

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年　裸照求愛陳副總

竹科媽寶男劈8女！離譜上電視爆「獵女經」　一篇PTT釣出7位女友

女騎士撞到暴衝狗摔車慘死　底盤「1根黃狗毛」抓包飼主說謊判刑

快訊／開學首日大量車潮湧現　雙北主要幹道壅塞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛！他忍18年提告

曾上過電視！竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光！被抓竟無恥恐嚇

新竹工業區印刷機重壓工人！　一腳壓斷一腳變形恐截肢

開學第一天！　不吹直笛、午餐不交談、籃球課定點投籃

股匯不同調！新台幣早盤升值7分　來到27.702元

台股下跌26點！台積電拉回　台塑集團股走弱

疫苗股回穩！高端漲2.5元　聯亞藥跌0.8％

藍寶堅尼油電超跑Sian台灣搶到一輛　你有2億元還不一定買得到

「烏魚子+蛋黃酥」奢華爆棚　小編開箱名店月餅禮盒滿足喊「太犯規了」

台南怪奇商舖特輯！被杏仁茶耽誤的古物小店　每週只賣3天超隨性

爸媽隔鐵圍欄直盯！　目送小一生入校不捨泛淚：不擔心是騙人的

BNT優先施打轉彎　游盈隆轟「足以上街抗爭」：陳時中應自請處分

《斯卡羅》穿越！法比歐.周厚安「清朝裝」超市閒聊　黃健瑋「剃半頭.長辮子」推手推車..太荒謬XD

社會熱門新聞

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

碧潭夜釣驚見腐屍　情侶嚇壞報警

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

陸男「淘寶買橡皮艇」偷渡上岸　下場曝

即／開學首日大量車潮湧現　雙北主要幹道壅塞

快訊／屏東某科大「大三男」校內大樓尋短

避開這條路！南投草屯今晚「祭三喪」

影／冰淇淋阿北強迫買單　不說價格直接裝好「1支100」

空軍少將收賄竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

已婚中校偷情女士官　艦指部開鍘

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

恐怖影片曝！　他腳滑跌出頂樓泳池慘墜樓亡

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面