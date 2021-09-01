竹科媽寶男「前女友們」曝光！專挑空姐、護理師　還有15歲女高生

▲小嫻和小晴提到「前男友」時，都忍不住大罵他是渣男。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

班姓工程師透過批踢踢交友板及臉書廣發交友訊息獵女，其中一名女網友透過網友代為發文抱怨男友行徑可疑，懷疑自己被劈腿，竟意外釣出渣男的多位「前女友」跳出來痛血淚史，讓這名科技渣男的惡行曝光，渣男和女友說喜歡身材高挑、身材豐滿的女性，而且特別喜歡制服，受害女生中包含空服員、護理師和學生妹。

本月初，一名女生在台大批踢踢男女板發文，原本純粹只是因為男友行徑可疑，她懷疑可能被劈腿，又擔心是自己太多疑，所以決定發文詢問鄉民建議，沒想到卻意外引出男友的眾多「前女友們」，該男還稱自己有制服控，下手對象有空姐、護理師，其中甚至還有年僅15歲的高中女學生。

班男前女友小嫻（化名），接受本刊採訪，回想在交往時，班男跟她約會時手機都開飛航模式，行跡神秘，結果她發現，班男常用臉書發私訊亂槍打鳥，看到漂亮女生就發送交友邀請，專挑高挑大奶妹，為此二人也曾大吵。

另外一名跟她有相同遭遇的小晴，就是因班男臉書私訊她，搭上線成為臉友後進一步交往，但也都被慘劈，得知相同境遇後，決定和小嫻一起踢爆前男友的惡行。

小晴向本刊表示，班發臉書交友邀請給她，因二人有共同好友，她沒想太多就按下同意，成為臉友後聊沒多久，班就以「寶寶」稱呼她，還自稱已經單身半年以上，後來發現都是騙人的。

她說，和班見面幾次後二人便開始交往，但她最不能接受的是，對方經常不在意她的感受，即使她月經來潮，班跟她碰面，還是要跟她做愛，連保險套都不戴，「我覺得他超不尊重我，後來他藉口假日都要兼差家教，加上平日都在上班，行蹤神祕，分手時應該算是翻臉吧！」最扯的是，班男竟還嫌棄她的身材不符合他的要求。



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