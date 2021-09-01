五倍券有望提前到中秋節發！　數位、紙本券登記方法一次看

▲五倍券有望提前開放登記。圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）



記者崔子柔／綜合報導

行政院日前拍板五倍券方案，原訂在9月下旬預約、10月領券，不過行政院長蘇貞昌昨（31）日被問及是否可能在中秋節開放預約時，則回應「大家期待這麼高，我們就盡快作業，能提前就提前」。

五倍券分為紙本、數位版本，使用期限至明年4月30日，只要在此前出生的中華民國國民均可領取，並推出「家戶綁定」，讓民眾在領券上更為方便，《東森新媒體ETtoday》則整理出登記預約、領取相關5大QA，供民眾參考。

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一、五倍券登記方式

登記預約分為「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預訂」與「紙本預約」。

1.數位個人綁定：可透過數位支付、業者網頁或APP。

2.數位共同綁定：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。

3.紙本預訂：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。

4.紙本預約：須到中華郵政預約網站，輸入身分證字號及手機號碼，並通過身分認證及資格檢核。

▲行政院公布五倍券規劃。（圖／行政院提供）



二、五倍券要去哪裡領？各有什麼優點？

紙本領取：於網站登記後，可至郵局、超商、超市、藥妝店領取。優點是使用方式與現金類似。

數位支付：信用卡、電子票證（悠遊卡、一卡通）、電子支付（LINE Pay Money、台灣Pay、街口支付、Pi錢包等）。優點是可能會有銀行或行動支付業者加碼禮。

三、綁定數位券後可反悔改紙本嗎？

財政部長蘇建榮表示，與去年不同，此次五倍券綁定數位將不能換成紙本，但若是家人共同綁定，除了本人以外，其他人都有一週猶豫期，可以退出換其他方式。

四、五倍券數位綁定有什麼好康？

若使用數位綁定，教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會有相關優惠。

為鼓勵民眾領用數位券，若使用公股銀行帳戶進行綁定，將可領到500元或800元回饋金。

▲五倍券預計10月開放領取。（圖／記者黃士原攝）



五、收到五倍券的店家如何兌領？

有統一編號之商家：可至指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領。

無統一編號（如夜市、攤販等）：可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。

無統一編號（自營作業者）：需在職業工會加保，並至八大公股銀行兌領。