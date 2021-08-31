夏普第三代8K電視「60吋7萬元有找」　比前代便宜60%

▲夏普第三代AQUOS THE SCENES 8K電視，拋出市場震撼價，不到7萬元即可入手。（圖／翻攝台灣夏普官網）

記者蔡惠如／綜合報導

夏普今（8／31）在台發布旗下第三代 8K 畫質電視，適逢品牌成立 109 週年，也是台灣夏普成立 4 週年，果然投下一顆震撼彈，最新一代支援8K畫質的SHARP AQUOS電視，60 吋售價僅 64,900 元，直接挑戰市場 4K 電視價格，台灣夏普總經理張凱傑直言將挑戰業界價格，讓8K電視更普及。

今夏普在台發表AQUOS THE SCENES 8K第三代顯示器，包括60吋與70吋兩種規格，也是目前家用電視市場主打的趨勢尺寸，支援 8K 規格，並內建 Android TV、Youtube、Netflix，以及 Chromecast 與 Googleplay 商城，由於目前 8K 片源仍未普及，也強調即便內容平台是 4K 的片源，也可透過其品牌專利的 Z2 晶片提升視覺感受，達到「類8K」的效果。

▲產品內建多款串流平台服務。（圖／翻攝台灣夏普官網）

而最有市場競爭力的則是價格，夏普發揮面板廠的氣勢，最新一代AQUOS THE SCENES 8K 60吋售價64,900元；70吋售價84,900元，跟上一代自家品牌 8K 電視售價，60 吋售價 199,000 元；70 吋售價 249,000 元，幾乎等同「降價 66% 至 68%」不等。

業者表示，SHARP 最新一代 8K 電視已開放預購，60 吋的 8K 液晶電視 8T-C60DW1X 含視訊盒售價64,900元，登錄就送市價12,280元的夏普12坪空氣清淨機與蛾眼面罩；70 吋 8K 液晶電視 8T-C70DW1X 含視訊盒售價84,900元，登錄就送價值16,280元的，夏普水活力空氣清淨機，與奈米蛾眼科技防護面罩。

另款主打划算低價的大陸品牌小米，5月中也在台推出旗下最新款電視P1，包括50吋與55吋規格，強調細邊框美型設計，且支援4K畫質，售價17,999元起。

▲小米5月中也在台上市一款平價智慧電視P1。（圖／小米提供）