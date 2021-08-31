美駐聯合國前大使：失去台灣，就失去太平洋安全保障

▲美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。（圖／翻攝自遠景基金會臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）31日表示，美國川普政府和拜登政府都遵循對台灣的承諾，因為如果失去了台灣，世界就失去了在太平洋擁有安全和保障的機會；並盼台灣成為四方安全對話（QUAD plus）一員，因台灣擁有與中國一對一互動的獨特經驗，可供QUAD參考。

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會上午舉辦線上「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」，克拉夫特（Kelly Craft）致詞並回應提問時說，QUAD所有的參與國都在關注中國，這些國家關切中國的軍事集結在區域內的有害行為，包括澳洲、日本、印度、阿富汗等國，而她期盼台灣成為QUAD plus的一員，也希望台灣能加入日本海軍演習，並肯定台灣現在正在推動的新南向政策。

克拉夫特表示，沒有任何國家比台灣更了解中國，總統蔡英文對民主及良善治理的堅持，對QUAD而言至關重要，因為沒有其他國家跟台灣一樣，擁有與中國一對一互動的獨特經驗，同時，她也鼓勵台灣繼續強化與多方接觸。

克拉夫特說，台灣、美國因為民主、自由相同理念而成為友人，美國從川普政府到拜登政府，都遵循對台灣的承諾，並都強調台灣在該區域扮演重要角色，「因為如果我們失去台灣，如果我們失去台灣，世界就失去了在太平洋擁有安全和保障的機會。」

▲外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會舉辦線上「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」。（圖／翻攝自遠景基金會臉書直播）