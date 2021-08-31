營區變淫區！海軍軍官偷吃女士官總盤點　鹹濕對話曝光

▲海軍近年來婚外情醜聞不斷，軍紀渙散。圖為海軍司令部大門。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海軍爆發不倫醜聞！已婚的銘傳艦中校喻希豪與同艦蕭姓女下士傳出婚外情，2人不僅在艦上暗通款曲，休假時還毫不避諱牽手逛街、開房間，喻妻找上蕭理論，竟被反嗆。同袍提供2人開房間的照片向司令部檢舉，2人雖被記過調職，但1個多月後又被調回高雄，繼續不倫。

海軍司令部透露，喻希豪被問及此事時，一度不承認，辯稱「去汽車旅館只是提款，借廁所」，這種死不悔改的態度，讓海軍司令劉志斌震怒，並將2人依規定重懲汰除。

海軍司令部，海軍教準部中校與前單位成功級軍艦女下士發生違反性別分際案件，單位於掌握訊息後已完成行政調查，並依調查結果核予重懲及檢討汰除。本案也納為案例宣教，並持續加強官兵軍紀教育，以防範類案肇生。

本刊調查，海軍近年傳出多起不倫醜聞，成功艦之前也曾爆發艦長偷情被抓包事件。前年，唐姓上校艦長因長年離家在外，耐不住寂寞，竟然瞞著妻子在外養小三，結果遭官兵發現，檢舉到監察單位，最後以拔官收場。

當時這名唐姓艦長與一名同樣已婚的女子外遇，由於2人毫不避嫌，經常一起出入公開場合，婚外情傳遍部隊，海軍司令部監察單位收到檢舉信後，深入調查，確認檢舉屬實，時任海軍司令的黃曙光立刻祭出鐵腕，下令解除唐的艦長職務。

另外，一名已婚的海軍司令部吳姓中校與同樣已婚的黃姓女士官長外遇，2人交往長達3年，不但經常到摩鐵偷情，還曾共赴日本旅遊。吳妻後來發現2人的鹹濕對話，包括「吻我」「躺在妳身上」「後悔為什麼老公不是你，那麼好的你來折磨我的內心」「要是哥哥是先生的話，不知該有多好」，憤而控告黃女侵害配偶權，因黃不願道歉，法院最後判賠60萬元定讞。

海軍先前已發生多起外遇醜聞，也常見諸新聞媒體，但旗下官士兵並沒有因此學乖，偷情事件仍層出不窮，現在就連事後懲處都只輕輕放下，海軍的軍紀似乎無法令人期待。



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