父親前一晚才中風！蕭美琴為「台灣日」開球後急奔醫院

▲駐美代表蕭美琴登上紐約大都會球場投手丘開球。（圖／駐美代表處）

記者閔文昱／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊台灣日活動30日登場，由駐美代表蕭美琴擔任開球嘉賓，不過有消息指出，蕭美琴的父親蕭清芬牧師在前一晚於在家中風送醫急救，所幸醫生開刀將血栓清除後狀況穩定，目前還在加護病房觀察中。而蕭美琴也在開完球以後，就前往醫院探視父親。

民進黨立委王定宇30日在臉書發文表示，美東時間29日為紐約大都會棒球隊台灣日，「就在剛剛，小英總統致詞感謝美國捐贈疫苗，蕭美琴大使為Mets開球！女兒正全心全力為國家的外交努力，定宇拜託大家為蕭清芬牧師的健康代禱！」

▲總統蔡英文為「紐約大都會台灣日」致詞。（圖／總統府影片）

駐美代表蕭美琴30日身穿11號球衣踏上美國大聯盟投手丘，成為首位獲邀開球的駐美代表。而總統蔡英文也登上球場螢幕向世界介紹台灣運動員，包括「麟洋配」、戴資穎、郭婞淳等人，同時也感謝美國在台灣有困難的時候伸出援手，捐贈了COVID-19疫苗，對於保護我們的國家和人民大有幫助。

對於蕭美琴擔任開球嘉賓，副總統賴清德表示，在新冠肺炎疫情下，更彰顯台美互信合作的意義非凡，而蕭美琴就像是沉穩的投手，控球精準、犀利，不僅好球連連，更拼勁十足，屢屢為台灣開創無限可能，「外交賽揚獎，美琴投出台灣好球。」

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