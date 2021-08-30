盧碧沖毀卑南溪水覆蓋區域　台東修復引水河道期有效防塵

▲台東修復引水河道期能有效防塵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

8月初盧碧颱風夾帶西南氣流，溪水暴漲造成台東市防塵措施「卑南溪水覆蓋」幾乎全數沖毀，台東縣府進行卑南溪中華大橋勘查評估後立即投入多台怪手進場搶修，目前已經完成85%，台東縣環保局表示，後續將再視天候狀況逐步修復土堤，希望能夠在東北季風帶來影響前，保持台東市防塵措施，民眾也可透過手機下載APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（ http://taitung-pm10.com/ ），隨時掌握最新空氣品質即時資訊。

台東縣政府表示，卑南溪裸露河床易造成河川揚塵，為防範大雨導致水覆蓋措施損毀，進而發生揚塵事件影響民眾空氣品質，尤其目前仍是汛期，所以預計將先完成揚塵好發地區的引水河道部分，維持濕潤狀態，再逐步修復土堤，待東北季風時視狀況做滾動式修復順序。

▲台東修復引水河道期能有效防塵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局說明，卑南溪大雨過後縣府已投入怪手進行搶修，先挖掘建立引水道，以利溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，依往年經驗，大水退去後裸露地將陸續浮現，時序又將進入秋冬東北季風好發期，在較乾燥的強風吹襲下，容易發生揚塵情形，因此，已先行調派怪手至河床裸露地進行搶修，在東北季風影響擴大之前，盡速完成大面積水覆蓋措施，恢復以往水覆蓋狀態，施作期間將隨時掌握氣候狀況，以有效控制揚塵好發情況。



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