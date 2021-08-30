沖繩大手筆移植4萬株珊瑚　建造施瓦布營入海跑道

▲沖繩普天間美軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

為了遷移「普天間」基地，根據美國軍方的星條旗報（Stars and Stripes）報導，沖繩縣政府批准了搬遷4萬株瀕危珊瑚的計畫，以便落實美國海軍陸戰隊施瓦布營（Marine Corps’ Camp Schwab）的改造計畫。儘管當地民眾出現反對聲音，可是日本最高法院認為必須建造一條通往海灣的跑道，然而要蓋跑道就必須填海造陸，因此海面下的珊瑚群就會受到影響。

沖繩縣知事玉城對這個結果表示，「由於司法部門做出了最終決定，縣政府也只能批准。」

其實這項計畫早在2018年就已經被提出，最後是因為在遷移過程中，9個珊瑚群死了5個才終止計畫，如今卻直接拍板定案，既然結果無法改變，他只希望移植珊瑚必須小心謹慎，不要在颱風、繁殖季節、海水溫度高的時候移植，才能增加他們的生存機會。

▲沖繩政府憂瀕危珊瑚消失。（圖為示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

沖繩當地反對珊瑚移植的團體曾經向法院提出再議，但是遭到高等法院駁回。

位於日本沖繩宜野灣市市中心的普天間基地，也是一座機場，長期都有噪音、空氣汙染等問題，所以在強大民意壓力之下，美軍計畫將基地遷移至施瓦步營的北部海岸，雖然依照民意遷移了位置，但其實當地政府根本不希望基地留在沖繩。

跑道興建的工作早在2017年就已經開始，但因為成本超支和工程延誤，成本從原本的22億美元增加到至少87億美元，導致完工日期將會拖延到2030年。