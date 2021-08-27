暑假快結束！媽載3子參加活動「卻痛失2兒」　家屬慟：他們很乖

記者蔡佩旻、陳羿妏／雲林報導

雲林一名39歲林姓幼兒園教師今（27日）上午請假，開車載3名孩子出門要到斗六參加活動，未料，行經水林鄉慈惠堂附近農路時，卻發生車禍，14歲、13歲兒子摔出車外不幸身亡，而林女臉部及頭部有撕裂傷、穿刺傷，9歲么兒則截肢搶救中。對此，面對突如其來的死訊，家屬稍早受訪時坦言「很錯愕、措手不及」。

▲雲林死亡車禍，家屬受訪。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

據水林鄉托所長指出，林女原是嘉義民雄人，原在幼稚園工作，嫁到雲林水林鄉後，16年來都在托兒所擔任老師，是公所編制內的臨時員工，每月薪資28600元，而丈夫原是台塑六輕外包廚房廠商，去年10月睡夢中猝死，留下3名子女，林女目前則與婆婆及打零工的小叔同住。豈料，今卻發生死亡車禍，僅剩林女與9歲么兒倖存，令人鼻酸。





▲雲林水林鄉車禍釀2死2傷。



男童的舅舅、叔叔稍早受訪時表示，林女的三個兒子都蠻黏他們與媽媽，彼此感情融洽，且孩子們平時很乖巧，放假都會協助照顧老人家、做家事；然而，林女今趁著暑假快結束、準備開學之際帶著孩子出門參加活動，卻遇上死亡車禍，他們坦言「我們也很錯愕、措手不及」。

水林鄉托兒所吳所長則哽咽表示，適逢公所正在審明年度預算，日前她才向林女提到「把薪水調高到3萬4000元」，沒想到今天卻聽聞憾事，2名就讀國中的兒子不幸身亡，倖存的9歲兒子手臂還須要截肢，林女也因鼻骨受傷塌陷，還得另外進行手術，「老師聽到死訊時一直哭喊『小朋友這麼乖，怎會發生這樣的意外』」；而她也推測，林女當時可能想說走小路比較近，便選擇產業道路，但她認為該路很直，不解怎會發生這樣的意外。

此外，雲林縣長張麗善表示，「面對發生這麼大的車禍事件，非常不幸兩名國中生喪命，我們很難過，且媽媽、小兒子都在長庚醫院，小兒子要截肢，媽媽雖然意識清醒，但整個顏面都受損，這部份縣府將會給予協助。夜市慈愛會會協助喪葬費用，學校會協助後續復健部分，社會支持的部分則會由社工人員介入協助，盼媽媽臉部、身心部分都能盡速回復，希望這家庭可以能得到更多社會支持，來恢復正常生活。」

▼雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）