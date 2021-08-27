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2歲女童觸電身亡！摸到充電中「手機充電器」　送醫搶救不治

▲▼手機，充電線，充電器，手機配件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 2歲女童觸摸手機充電器竟不幸身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西塞阿拉州日前發生一起死亡悲劇，一名年僅2歲的女童在家中因觸摸手機充電器觸電，緊急被送往醫院，但仍不幸身亡，令家屬悲慟不已。

根據當地《環球報》，這起事件發生於塞阿拉州埃雷雷市（Ererê），2歲女童德阿爾伯克（Sara Alves de Albuquerque）23日觸摸正在充電中的手機充電器後觸電，到院時有生命跡象，遺憾搶救後宣告不治。目前尚不清楚手機及充電器的品牌，警方正調查確切死因。

當地市長馬汀斯24日在臉書發文，為德阿爾伯克哀悼，「埃雷雷政府對於年幼的德阿爾伯克之死深表遺憾。在這悲痛的時刻，市政當局慰問其親友，並對他們難以言喻的損失表示最誠摯的哀悼。」

《太陽報》指出，巴西過去一年來就有355人觸電身亡。另外，泰國2019年也發生類似事件，28歲男子凱提薩（Kittisak Moonkitti）邊充電邊玩手機遊戲，卻被母親發現陳屍在臥室中，手上與前臂都有燒傷痕跡。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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關鍵字：

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