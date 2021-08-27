2021竹市國際風箏節下周末登場　主題「微解風」

▲今年風箏節特別將防疫新竹隊背心化身風箏飛上空。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

疫情趨緩，新竹市長林智堅今宣布，「2021新竹市國際風箏節」將在9月4日、5日登場，以「微解風」為主題致謝防疫人員，除特別打造防疫新竹隊背心，也特製放大15倍的「綠色乖乖巨型風箏」盼疫情乖乖持續+0。除此之外，還有來自紐西蘭、美國、德國、英國、法國、新加坡6國巨型風箏，超過15米大鯨鯊、15米長火車等都將首度亮相全台。兼顧防疫，今年風箏表演首度線上直播，並派出「風箏空拍」，將攝影鏡頭綁在風箏上，帶民眾更近距離觀賞風箏。現場也開放5場次風箏表演可供民眾觀看，欲觀賞者得先「線上預約」，每場限額300人，明日（28日）中午開放報名。

林智堅表示，2021新竹市國際風箏節能再次辦理，都得歸功於防疫人員，更感謝由志工、警察、醫護人員組成防疫新竹隊。為了向防疫人員致敬，今年風箏節特別將防疫新竹隊背心化身風箏，與警察、防疫英雄等造型風箏一起飛上空。團隊也特別把竹科｢鎮機之寶｣綠色乖乖變身風箏，還有象徵生活微解封的吉他風箏、書包風箏、火車地景風箏，讓民眾感受最不一樣風箏節。

「兼顧防疫，現場將有人流管制」，林智堅說，防疫期間，大家都在家悶很久了，歡迎民眾先線上預約，在遵守各項防疫準則來訪風箏節現場，還能順道一遊新竹市府投過15億元改造後的南寮漁港，到訪魚麟天梯、波光市集等。

另外，「2021新竹市國際風箏節」將首度直播，找來專業團隊，拍攝遠景、近景等視角，宛如親臨現場。線上直播請鎖定林智堅市長臉書粉絲團專頁。

承辦廠商亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，全台唯一「乖乖巨型風箏」事先取得乖乖版權，絕對超擬真、等比例放大。並且經歷無數次試驗，才克服方形軟體風箏進風口扁平問題。防疫新竹隊背心風箏則是骨架風箏，他們也經過嚴密科學計算，才找出可抗衡新竹九降風的風箏尺寸。

鄭凱元說，擔心新竹風勢太大，他們還安排不受風勢影響的「特技風箏」演出，民眾可一覽風箏宛如戰鬥機，加速編隊翻轉、轉彎等。另外，還有「地景風箏」如火車、小鵝、鴿子等，讓民眾可近距離拍照。

新竹市府表示，「2021新竹市國際風箏節」5場次風箏演出，將有人流管控，並採線上預約，28日中午12時在kktix開放預約(https://hsinchucity.kktix.cc/)。活動會場採單一入口，進場須配合量體溫、消毒，民眾須全程戴口罩、禁止飲食，保持戶外1公尺社交距離。即日起在新竹市新鮮事粉絲頁按讚並轉發｢微解風 箏幸福｣貼文，就有機會獲得限量紀念小風箏，將在9月2日及9月3日上午10時至下午6時，於市政府幸福廣場發放，限量1400名送完截止，請民眾出示2021分享貼文頁面並按讚，就有機會獲得。