水產大亨躲雨搶輪椅婦金項鍊　黑歷史起底！因這事失去1／3人生

▲台南市警二分局在中西區西門路與府緯街附近，緝獲搶奪金項鍊的莊姓男子，莊嫌稱係缺錢買毒才行搶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名61多歲莊姓男子，因缺錢買毒品，竟動手行搶坐輪椅的80歲邱姓老婦人的金項鍊，台南市警二分局據報發動線上警網攔截圍捕，在1小時內於中西區西門路與府緯街附近，將莊嫌緝獲，起出價值上萬元金項鍊贓物，全案依搶奪罪嫌送辦。



台南市警二分局指出，8月26日下午5時許，台南市區突然下起一陣大雨，61多歲莊姓男子騎乘腳踏車停在路邊，並躲進保安路的騎樓避雨，當時有1名坐輪椅的80歲邱姓婦人也在該處避雨。由於莊嫌缺錢買毒，又見邱婦脖子上戴金項鍊，竟興起歹念行搶，動手強行扯掉金邱婦金項鍊逃離現場，警方獲報後，馬上通報線上警網攔截圍捕，於案發1小時內，在中西區西門路與府緯街附近發現莊嫌，將他追緝到案，起獲價值萬元的金項鍊贓物。

據了解，莊嫌早年從事水產養殖業，事業亨通日進斗金，但因沈迷毒品敗盡家產，人生有20多年都是因毒入獄，出獄後家人與他斷絕關係，他經常生活入不敷出，但仍無法戒除毒癮，案發前他就是想施打海洛因毒品，無奈身上沒有錢，故騎乘腳踏車至中西區要找朋友借錢買毒，惟突然一陣大雨，他躲雨時正巧遇見一同躲雨的被害人，因其看護短暫離開現場，他即箭步伸手強拽邱婦所戴之金項鍊，造成邱婦跌倒在地無法起身。

所幸，邱婦被搶後不久，其兒子已開車抵達，發現邱婦倒地嚇了一跳，得知邱婦的金項鍊被搶，急忙向警方報案；警方隨即分析莊男的逃亡方向，在該路線各個路口布崗，並通報線上警網攔截圍捕，於案發1小時內攔下莊嫌，莊嫌被攔查時，自稱係因為缺錢買毒，才會鋌而走險，並交出搶來之金項鍊贓物，他感到後悔。全案偵訊後依搶奪罪嫌送辦。

台南市警二分局指出，吸毒害人傾家蕩產，淪落人生谷底，莊嫌就是一個案例，毒品絕對不可碰，否則毒害一生。

「花蓮遠雄悅來1泊1食豪華海景雙人平日住宿券」