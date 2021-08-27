「學生染疫停課家長也困擾！」　陳時中曝BNT優先供青少年始末

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心證實爭取一批於8月下旬出貨的BNT疫苗提前來台，將優先開放青少年學生族群接種，現行規劃也傾向比照流感疫苗，直接到校園裡做施打。衛福部長陳時中今（27）日在廣播節目透露考量點，更點出現行學生染疫人數，其中以大學生200多人最多。

指揮中心表示，基於BNT疫苗可以施打12到18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批疫苗能夠確認是原廠出貨，而且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗，而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

中央流行疫情指揮中心25日表示，日前接獲台積電主動告知，鴻海永齡亦提供相關訊息表示，有另一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠。而這批疫苗比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，原本要被送往土耳其，最後被我國成功「攔截」。

陳時中上午在資深媒體人黃光芹主持的廣播節目《新聞不芹菜》中提到，疫情爆發以來學生染疫率、嚴重性相對低，但隨著開學在即，群聚人數恐增加。

陳時中表示，前天看疫情統計，學生染疫人數約700多位，其中以大學生200多位最多，剩下500位是高中、國中小學生。而這500多人若發生在上課期間，對學校威脅很大，不斷停班停課對家長也很困擾。因此一開始民間在購買BNT時，就優先規劃學生施打。