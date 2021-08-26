中共頻繞台又軍演！政院通過111年度國防預算　3726億創史上新高

▲行政院會通過111年度中央政府總預算案，其中國防經費為新台幣3726億元，創下歷年來最高的國防預算。（圖／資料照片）

文／中央社

國防部明年度預算共3726億元，為歷年最高。由於在110年度預算書的公開版本，未見MQ-9B、M109A6、岸置魚叉飛彈等項目，因此111年度是否出現在公開預算中，在共機頻頻對台武嚇之際，值得關注。

行政院會今天通過111年度中央政府總預算案，其中國防經費為新台幣3726億元，較110年度增加108億元、約增3%，創下歷年來最高的國防預算，若再加上新式戰機（66架F-16V）採購特別預算401億元，共計4127億元。據了解，國防預算書將於8月底送抵立法院。

台灣國防預算在106年度編列3217億元、107年度編列3318億元、108年度編列3460億元、109年度編列3580 億元、110年編列3668億元，111年度編列3726億元，在中共頻對台文攻武嚇之際，呈現年年成長趨勢。

由於許多對美採購軍事裝備過去幾年已編列持續性預算，因此購買108輛M1A2T新式戰車、66架F-16V（Block70）戰機等部分預算，已編列在111年度。

111年度預算也同樣包括潛艦國造，還有例如沱江級軍艦、兩棲船塢運輸艦等國艦國造案，以及各型雲豹甲車等裝備量產案，還包括由漢翔與洛馬原廠共同構改的F-16V（Block20）等預算案。

不過，由於110年度國防預算書的公開版本，未見MQ-9B（海上衛士）無人機、配備於「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）的岸置魚叉飛彈、海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，但因美方已同意供售，因此今年是否會出現在公開預算中，以及預算的分配方式，值得關注。

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