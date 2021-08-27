失智街友竟有4000萬財產！小29歲女友逼婚　法官眉頭一皺判無效

▲屏東縣政府向法院訴請撤銷麥女與安置老翁的「老少配」婚姻。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

身價超過4千萬的81歲邱姓老翁，因為失智流浪街頭，被屏東縣政府送到長照中心安置，並向法院聲請輔助宣告，沒想到該長照中心52歲麥姓女主任，竟然「肥水不落外人田」，帶著心智明顯有缺陷的老翁登記結婚。縣府懷疑麥女意圖奪產，為保護老翁，先報請檢方偵辦，但麥女獲不起訴處分，於是縣府改向法院訴請婚姻無效，一審判決出爐，法官認定這段爭議的「老少配」婚姻無效，可上訴。

2016年6月，邱姓老翁全身邋遢的流浪在屏東市街頭，他被診斷出患有輕度失智，於是縣府社工人員將他安置在麥女（52歲）擔任主管的長照中心。沒想到，邱翁身價不菲，他在高雄市、屏東縣等地擁有市值超過4千萬的房產，且他是退休官員，政府撥入他銀行帳戶的月退俸，累積達數百萬之多。

可是，他早已喪偶，2個兒子也因為身心障礙問題，無法照顧老父，因此屏東縣政府於2017年2月，動向屏東地院聲請輔助宣告，並提出定暫時狀態處分聲請，保護老翁財產：而屏東地院也裁准縣府所請，由縣府社會處擔任老翁輔助人。

沒想到，該年10月，縣府發現，長照中心主任麥女竟然偷偷帶著邱翁到戶政事務所登記結婚，若老翁身故，她將擁有一半的遺產；縣府懷疑，麥女係為圖謀老翁財產，才誘使心智有缺陷的老翁與她登記結婚。

縣府社會處先報請檢方偵辦，而檢察官偵查後，認為邱翁並非完全喪失自主能力，且麥女也不是使用詐術或偽造文書等方式「騙婚」，因此做出不起訴處分；對此，縣府除了向地檢署申請再議，同時改向屏東地院，訴請這段差了30多歲的「老少配」婚姻無效。

庭訊時，麥女說，她與邱翁日久生情，對方主動向她求婚，她離婚多年，目前單身，所以答應了，2人「是真愛」。而受理結婚登記的戶政事務所人員證稱，當時他詢問過邱翁，是否願意與麥女結婚，老翁肯定表示：「願意」。不過，法官傳訊邱翁時，他說詞反覆，於是法官命老翁接受醫療鑑定，醫師證稱，老翁認知功能明確退化。

全案一審終結，法官認為，老翁與長照中心主任有受監護者與監護人的上對下關係，麥女很容易引導對方，而老翁也極易有附和的回應，加上醫師的鑑定報告，因此法官認定，邱翁不具「結婚當事人對婚姻意思一致」的基本要件，判決撤銷麥女與邱翁婚姻關係，全案可上訴。

屏東縣政府社會處強調，為防止麥女「肥水不落外人田」的情形再度發生，將加強對簽約的長照機構督考，確保安置對象權益，而邱翁則由縣府另外選擇機構安置。



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